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開車右側距離怎麼抓？老司機「1招圖解教學」 網讚：我的神

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard以「開車右邊距離怎麼抓」為題發文，向老司機們求助。情境示意圖。圖／ingimage
一名網友在Dcard以「開車右邊距離怎麼抓」為題發文，向老司機們求助。情境示意圖。圖／ingimage

即便拿到駕照，開車上路對許多人來說仍是一大難題。近日，一名網友便上網求助，詢問「開車右邊距離怎麼抓」，文章一出，不少網友認為主要靠感覺，「開到一個境界後，什麼能過，什麼不能過，馬上就能判斷」，也有人認為可以利用參考物，一名老司機更善心提供「圖解教學」，一留言便獲讚。

一名網友在Dcard以「開車右邊距離怎麼抓」為題發文，表示拿到駕照之後，有很長一段時間沒開車，近期開始練習的時候，發現右側的距離很難抓。「如果在車道上我還能靠地上的線抓一下距離，但沒線的窄巷或小路我就不知道怎麼判斷，每次都是我爸說可以過，我才左邊抓到最死慢慢通過」，原PO因此上網求助詢問到底如何判斷。

對此，有網友歪樓留言，「叫副駕打開窗戶，手臂伸出去打直，聽到慘叫前都沒事」、「撞幾次就知道了」、「路上的機車騎士會教你什麼是右邊的安全距離」。也有不少網友認為主要靠感覺，「開到一個境界後，什麼能過，什麼不能過，馬上就能判斷」、「很難用一個科學的方式講白要怎麼判斷距離」、「開久了，真的遠遠看就知道會不會過」、「常開就會了，很多都是車感問題」。

有網友則提供照片說明如何抓右側距離，表示「我駕駛視野對到車機左上角往前延伸，差不多就是車寬，前方障礙物的『著地點』在延伸線外就是穩過，差不多在線上就是小心過」，引來其他人稱讚「謝謝你，我的神」、「太讚了」。

有網友留言透過照片說明開車如何抓右側距離。圖截自Dcard
有網友留言透過照片說明開車如何抓右側距離。圖截自Dcard

另有網友建議其他參考物，「裝旗桿」、「不裝旗子就黏個小豆豆」、「引擎蓋有突出的地方以那處當參考點」、「抓右邊後照鏡，如果不會撞到後照鏡基本車就都能過」、「1.看後照鏡抓個左右兩邊的線都跟車身差不多距離的位置；2.你從駕駛座往右前方、左前方看出去，找一個基準點（例如雨刷的突起或是隔熱紙的標籤），剛好可以對到兩邊的線；3.以後你就知道地上的線、路邊的車，只要是經過（你的視野看出去的）這個位置，都會是第一點提到的那個距離」。

機車騎士 車道 駕照

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