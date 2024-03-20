經濟部水情盤點：主要水庫蓄水率4成至9成

今年1月以來，各水庫集水區降雨偏少，例如桃園市石門水庫集水區降雨僅130毫米，不到平均值的5成，經濟部表示，即使在少雨的情況下，民眾與產業能仍安心用水，顯示各項水資源建設及水情監控及調控均已發揮成效，目前各主要水庫蓄水率約4成至9成。

立法院經濟委員會21日要求經濟部長王美花，報告「當前供水情勢檢討及因應措施」。王美花在書面報告中指出，桃園石門水庫集水區降雨僅130毫米，不到歷年同期降雨平均值275毫米的5成，台中鯉魚潭水庫集水區降雨122毫米，更是不到歷年同期降雨平均值330毫米的4成，其他水庫集水區降雨也低於歷年同期。

即使降水偏少，但各水庫灌區春耕整田用水，也於3月20日順利完成供灌，以3月上旬用水為例，桃園石門水庫公共用水平均每日90萬噸，農業用水平均每日129萬噸，鯉魚潭水庫及石岡壩公共用水平均每日147萬噸，農業用水平均每日171萬噸，均維持穩定供水。王美花說，目前全台主要水庫蓄水率維持在約4成至9成，高屏溪川流水量每秒約11立方公尺，亦已完成農業整田供水通過今年枯水期第一道考驗。

王美花指出，經濟部積極因應氣候變遷對近年水資源之影響，採取三項策略提升水資源管理韌性，包括：水庫高水位操作，精準掌握降雨機會蓄存珍貴水資源；打造珍珠串、強化供水管網、提升供水韌性；提升備援能力、科技造水降低降雨依賴。

政府已核定16座再生水廠開發案，目前可供應台南及高雄產業用水每日12.35萬噸，目標至115年底再生水供應量達每日28.5萬噸，全數推動可達每日62.81萬噸。另外，行政院去年4月已核定推動新竹及台南各10萬噸海淡廠計畫，目前招標中，以新竹海淡廠在116年及台南海淡廠在117年產水為目標趕辦；而嘉義及高雄海淡廠也已啟動可行性規劃，未來海淡水將併入自來水系統聯合運用，對穩定枯水期供水將有極大助益。