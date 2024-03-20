日本最廢觀光景點在哪？眾人指這2地超無聊 掀兩派意見論戰

日本是許多台灣人熱愛的旅遊國家之一，一名網友在PTT上發文提問，大家常去的日本，有那種很有名但其實很廢的觀光景點嗎？

原PO指出，之前就有討論過一些台灣很廢的觀光景點，大家對於國旅怨念很深，討論度特別熱烈，若是換個國家，大家超常且超愛去的日本，有那種很有名，但其實很廢的觀光景點嗎？

貼文一出，立刻引發網友們熱烈討論，「我記得之前在近畿附近算蠻無聊的，到現在也沒什麼印象...」、「日本的廟很無聊」、「松島，還虧它是日本三景之一」、「札幌時鐘塔，絕對可以力爭日本最著名的最廢景點」、「金閣寺只能超遠看」。

大部分網友都認為天橋立、通天閣這2地不要去，「天橋立蠻無聊的」、「我的觀察下，天橋立老人才喜歡」、「通天閣真的問號」、「大阪通天閣，敗筆是那個超沒效率的電梯」、「通天閣真的廢」、「通天閣就看那邊的歷史而已」。

不過，也有網友幫忙平反，「天橋立風景不錯」、「天橋立到底哪裡廢了？不懂」、「天橋立騎車很愜意」、「天橋立很漂亮了」、「通天閣是要去感慨古早時代的風光才有點意思」、「通天閣其實很棒，有昭和風」、「通天閣跟朋友去玩了超級久」。

此外，部分網友也點出幾個很廢的景點，「琵琶湖沿線都是」、「晴空塔，根本過譽」、「鎌倉大佛」、「忍野八海，廢到很難護航」。