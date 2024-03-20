飼料大廠每公斤再降0.4元 蛋農喊出「合理價」：降價必須有感

因應原物料成本下降，國內不少飼料大廠如大成、卜蜂等紛紛貼出降價通知，日前每公斤飼料再調降0.4元，然而蛋農表示，在飼養成本不斷攀升下，飼料降價的幅度「實在無感」，支出幾乎已和成本打平。

中華民國養雞協會組長黃榮珍表示，即使過去一段時間飼料價格已持續下降，但每公斤飼料仍要14.6元，和先前每公斤10元左右相比還是偏高，每公斤飼料12元或許才是合理的價格區間。

黃榮珍說，雛雞和中雞的價格以及飼養成本都今非昔比，目前雞蛋產地價每台斤為36.5元，和每台斤33元的成本相比實在沒有多少利潤，目前適度減產會是因應作為之一，不過4月相對是雞蛋消費的淡季，在市場機制下蛋價該降就會降。

台灣飼料同業公會總幹事鄒信南說，這次調降已經是近1年來的第3次，雖然已經逐漸回到國際大宗物料飆漲前的區間，然而大宗物資營業稅減免5%只到今年6月，未來飼料價格仍存變數。

農業部畜牧司副司長李宜謙指出，飼料價格下降可減輕農民的成本壓力，不過決定消費者購買到的價格還是市場機制，農業部都會尊重。

林姓蛋農說，飼料降價幅度和飼養成本相比仍是杯水車薪，若飼養成本持續墊高，離農恐將成許多蛋農的選項，降價必須要有感才行。