塞機檢討懲處機場公司12人 民航局無人受罰？交通部這麼說

桃園國際機場公司今天（20日）召開記者會，針對3月3日南跑道歲修事件提出檢討報告，由交通部常務次長林國顯主持，民用航空局局長何淑萍、交通部航政司司長韓振華、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫列席。記者會中定調本次南跑道歲修為機場公司規劃之例行維護工程，故僅懲處機場公司董事長、總經理等12名高階主管。

機場公司董事指楊偉甫在記者會開始，先代表機場公司向歲修事件中受到影響的相關人員致歉，將從事件中吸取教訓，強化機場管理機制、加強橫向協調溝通、提升宣傳和資訊公開透明度，以及加強行政作業管控等面向。本次事件依決策、督導及作業層級分工究責，避免類似事件再度發生。

機場公司總經理范孝倫指出，南跑道歲修原訂去年11月執行，後續改期又因機師罷工、春節輸運等因素延期，最後才在今年1月26日決定施工日期，並於2月21日發布飛航公告。事後檢討認為本次事件在技術面及行政面都有待加強，包括施工規劃、橫向溝通協調與營運配套措施不足，以及飛航公告發布時間可適度提前、缺乏對旅客及民眾的宣傳、行政事宜不夠嚴謹等。

范孝倫說，未來會精進跑道維護機制，例行維護中短期6小時內、中期6～12小時的工程，利用深夜及離峰時段，降低營運衝擊。超過12小時的工程，將成立專案小組，由機場公司總經理擔任召集人強化協調管控機制。

機場公司於施工規劃階段時就將營運影響納入評估，與相關單位協調航班調整及配套措施，確認完成因應措施後再啟動關閉跑道維護作業，機場公司將持續管控至施工作業結束。未來涉及關閉跑道的飛航公告等資訊，將提早於預定關閉日90天前發布為原則，並透過機場公司官網、航空公司、旅遊同業公會等管道通知一般民眾。

范孝倫說，歲修當日旅客權益受損部分，機場公司已於8日進行內部檢討，並於14日邀集4家國籍航空公司進行討論，依民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法及運送契約等相關規定處理，截至18日止，彙整機場公司與各航空公司收到案件約350件，會持續跟航空公司關注此事。

機場公司分工究責後共懲處12人，桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫各記過1次，工程副總經理孫宏彬記過2次、營運副總經理李俊德記過1次，其餘處長含以下層級8人分別處申誡1次到記過2次處分不等。

媒體詢問，懲處名單僅有機場公司12名高階主管，民航局所屬單位是否有人會受到懲處？交通部常務次長林國顯表示，2013年曾進行桃機南北跑道大規模維修，當時就由民航局主導，但交通部定位此次南跑道歲修為機場公司規劃之例行維護工程，故僅懲處機場公司董事長、總經理等12名高階主管。