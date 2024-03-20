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專家建議碳費3成補助地方 中央將組基金保管委員會討論

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
碳費費率今年第1季將出爐，環境部今公布21名碳費審議會委員名單，本周五召開首次會議進行討論。聯合報系資料照
碳費費率今年第1季將出爐，環境部今公布21名碳費審議會委員名單，本周五召開首次會議進行討論。聯合報系資料照

為落實我國2050淨零排放、氣候轉型政策目標，台大環工所兼任助理教授劉銘龍認為，中央、地方應加強溝通與合作、中央應規畫淨零特別預算，以及碳費收入補助地方政府基礎建設的比例至少達到3成。環境部表示，母法已有訂定，未來會有基金收支保管運用辦法及其委員會進行相關討論。

環境部今舉辦「氣候法制-中央地方齊力邁向淨零」淨零轉型論壇，劉銘龍表示，國家自訂貢獻（NDC）設計將地方政府納入是關鍵，國家未來減碳、淨零應把地方政府納入對話機制，這樣如電動公車、光電建設等相關基礎建設，中央、地方才會有共識，要做好公正轉型，中央與地方的對話很重要。

劉銘龍建議，除中央、地方加強溝通與合作外，也應規畫淨零特別預算，以及碳費收入補助地方政府比例至少達到30％，讓地方在中央指導下有實質建設。

環境部氣候署長蔡玲儀表示，氣候法修法時就有注意到經費支用用途，並明定補助直轄市及縣市政府辦理溫室氣體減量相關工作，法源已有明定，但比例還在討論中，須視未來碳費收入規模而定。

蔡玲儀指出，目前環境部有溫管基金，但碳費收入遠高於溫管基金的收入，因此未來會有訂定「基金收支保管運用辦法」，以及組成基金收支保管委員會，以討論碳費收支相關議題。

蔡玲儀說，基金收支保管辦法及其委員會將由行政院訂定及組成，環境部會提出草案，確保基金收支保管辦法不會逾越母法（氣候法）；基金收支保管委員會橫跨各部會主管機關，希望碳費能挹注於減碳事項，如用碳費來補助電動公車。

蔡玲儀表示，現在在討論第3階段溫室氣體階段管制目標，今天論壇與談人的建議均會納入辦理，包含對於碳費使用比例等相關意見，但須有具體計畫，未來也會持續聽取各界意見。

每5年為一期的溫室氣體階段管制目標，為台灣推動溫室氣體減量的重要檢核點，目前已執行到第2階段（2021至2025年），依法下一階段需在開始前2年提出，氣候署表示，第3階段溫室氣體階段管制目標（2025至2030年）正籌組專家諮詢小組開會討論，預計今年年終發布完整報告。

減碳 環境部

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