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首發團第二人現折一萬！燦星Ｘ虎航「普吉直飛增班」

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
pp島。圖/燦星旅遊提供
pp島。圖/燦星旅遊提供

燦星旅遊再度攜手台灣虎航，2024年5月21日至2025年5月20日直飛普吉島的航班將由每周兩班增加至三班，每周二、四、六出發。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁指出，去年5月10日起，燦星旅遊與台灣虎航合作開通「台北－普吉島」的航線，並充分發揮旗下悅榕集團飯店的品牌優勢，積極推廣普吉島旅遊。該航線去年的成行率近九成，且逐月增長，可見市場需求和潛力。

同時，國人至東南亞旅遊人次也持續增長，根據統計，2023年全年國人出境泰國的總人次達到777,326位，位列第五。

普吉島位於泰國南部，以絕美海灘、水上活動和島嶼旅行聞名。其中，安達曼達水上樂園和夢幻嘉年華樂園是普吉島最受矚目的水上和陸地景點。安達曼達水上樂園於2022年8月開幕，擁有獨具特色的五種泰國主題區，包括17個遊樂設施、32個滑梯和8個景點，適合所有年齡層。夢幻嘉年華樂園則結合了泰國文化、魔術和特技表演，並設有多種主題設施。

燦星旅遊結合悅榕集團旗下的酒店，推出早鳥優惠。「普吉泰經典」悅榕集團雙五星度假村、雙五星酒店晚宴、攀牙灣輕鬆度假5日(保證入住4晚悅榕集團度假村、無購物)，每人29,900元起。3/31前報名5/21首發團，第二人現折一萬。

「就愛普吉」Cassia Phuket普吉悅槤酒店自由行5天，每人19,900元起。

此外，行程中部分酒店還特別安排各類活動，如品嘗泰式火鍋、欣賞當地表演等。燦星旅遊另與智冠科技MyCard四月會員活動合作，只要會員簽到，就有機會抽到「免費泰國普吉島機+酒六日雙人遊」。MyCard官網：https://My24.tw/v8sUf4，燦星旅遊普吉島專頁：https://event.startravel.com.tw/phuket/index.html。

普吉大佛。圖/燦星旅遊提供
普吉大佛。圖/燦星旅遊提供
安達曼達。圖/燦星旅遊提供
安達曼達。圖/燦星旅遊提供

台灣虎航 泰國 酒店

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