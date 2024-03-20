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清明連假離島船班開航582航次 航港局今啟動安全抽查

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
航港局副局長劉志鴻查核客船安全管理文件及航前安全點檢表。圖／航港局提供
航港局副局長劉志鴻查核客船安全管理文件及航前安全點檢表。圖／航港局提供

交通部航港局因應清明連續假期運輸需求，協調業者加派航班疏運旅客，9條航線預計開航582航次，即日起一連3日也啟動加強海運客運場站公共安全及客輪安全檢查，預計進行79艘固定航線載客船舶及海運客運場站23處重點項目查察，要求業者注重航行安全，不得超載旅客。

航港局長葉協隆表示，清明連假期間，台灣本島與離島間9條航線預計開航582航次，提供14萬7836人次運能，為強化船舶航行安全管理，即日起連續3日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，預計進行79艘固定航線載客船舶及海運客運場站23處重點項目查察。

葉協隆強調，此次抽查重點將聚焦於載客船舶「開航前檢查船體外觀及結構無明顯損壞情形」、「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「火警警報系統」、「主機運行及排煙狀況是否正常」，海運客運場站「場站岸接設施」、「登離船之機械式棧橋」，若有影響航行安全缺失，要求業者立即改善，經複查確認始得開航。

航港局提醒，已要求業者於疏運期間，如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響船舶航行，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局期間也將在官網即時公告航班開停航資訊。

航港局 航線

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