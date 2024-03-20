7旬翁肩頸痠痛不癒 竟是頸椎惡性腫瘤作祟

高雄市70歲男子因肩頸痠痛，曾到多家醫院就醫卻不見成效，「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬為其進行核磁共振檢查，發現頸椎竟長了惡性腫瘤，手術摘除腫瘤後裝置新式撐開型支架，病情獲得很大改善。

男子2個月前開始出現頸部和雙肩酸痛，雙上肢也有麻木現象，尤其左上臂內側劇烈疼痛，服用止痛藥症狀並無改善，求診多家醫院也不見效果。楊椒喬為其進行核磁共振及抽血檢查，發現患者頸椎第七節病理性爆裂骨折，椎管內也有惡性腫瘤。

楊椒喬幫患者手術摘除頸椎腫瘤，並使用新式撐開型支架，維持頸椎穩定度。新式撐開型支架特點在於體積小，未撐開前高度及寬度都不到1公分，能避免植入時對肌肉及神經等組織磨擦，降低術後疼痛感。放入椎間後再依病人結構撐開調整高度，恢復到所需求的椎間高度。