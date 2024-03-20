桃竹苗中水情變燈 農水署：優先利用埤塘及輪灌

經濟部水利署昨日宣布桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，農業部農田水利署指出，桃園地區將優先利用埤塘用水，其餘地區則實施輪流灌溉，也強調目前為稻作本田期，非用水量高峰。

經濟部水利署指出，目前各水庫蓄水量逐漸下降原因，除枯水期降雨偏少外，持續供應農業春耕灌溉用水需求也是主要因素之一，以3月上旬用水為例，桃園石門水庫包括民生與產業的公共用水，平均每日是90萬噸，農業用水平均每日129萬噸，鯉魚潭水庫及石岡壩公共用水平均每日147萬噸，農業用水平均每日171萬噸。

以主要水庫來統計，農業供灌迄今用水約2.6億噸、同期公共出水約1.45億噸，農業用水為公共用水的將近兩倍（1.8倍）。因此，為預留後續抽穗期用水需求，後續將持續與農田水利署共同合作，優先利用川流水及埤塘等多元水源，加強各項灌溉管理作業，以減少水庫出水。

農水署長蔡昇輔表示，桃園地區的埤塘蓄水量目前有77%，稻作本田期會優先使用埤塘水和部分水庫水來灌溉；新竹、苗栗、台中地區將實施稻田的輪流灌溉，而灌溉末端則抽取地下水來補充灌溉水源。

蔡昇輔指出，稻作第一階段為整田插秧期，和第三階段的抽穗期用水量確實較大，但目前的本田期用水量已大幅降低，以石門水庫為例，整田插秧期用水量確實高達整體的一半，但本田期已不足一半，現在的節水措施也是要預留用水給後續的抽穗期，目前均已整備完畢。