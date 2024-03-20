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6旬男12公分腫瘤竟長滿右半肝 醫：釔90放射治療恢復

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院進行釔90放射治療肝癌後期，成功率頗高。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院進行釔90放射治療肝癌後期，成功率頗高。圖／聯新國際醫院提供

桃園市66歲男子最近突然劇烈腹痛導致出血、心跳快速，緊急送醫急救，經檢查發現是肝腫瘤破裂大量出血，腫瘤竟有12公分大，確認為肝癌晚期腫瘤，聯新國際醫院腸胃肝膽科主治醫師徐偉倫今天表示，該男子肝腫瘤佈滿右半肝臟，先做肝栓塞手術，因該男子肝功能良好、也無硬化，取得病人同意後，決定使用釔90放射治療，成功消除腫瘤，後續再配合傳統療法慢慢恢復。

聯新國際醫院指出，這位66歲男子平時無明顯症狀，最近某天突然腹部非常疼痛、心跳快速，家人送醫急救，醫師緊急檢查發現該男子肝腫瘤破裂大量出血，腫瘤竟有12公分大，右半肝臟幾乎佈滿癌細胞，診斷為肝癌晚期，立即做栓塞手術治療緊急止血搶救，無法有效抑制腫瘤，經醫療團隊討論，決定採用釔90放射治療。

徐偉倫表示，發現肝腫瘤已非常大，腫瘤佈滿右半肝臟，做完肝栓塞手術，雖有效果，仍無法消除腫瘤，擔心多次栓塞會逐漸影響肝功能，該男子肝功能良好、也無硬化，符合釔90治療條件，經該男子同意後，使用釔90放射治療，因男子肝腫瘤非常大，控制多少量體的微球植入，成了治癒關鍵，經2階段治療成功消除腫瘤，後續配合傳統療法慢慢恢復。

「釔90考驗著醫療團隊操作經驗與配合度」，徐偉倫表示，腸胃肝膽科醫師外，還有影像醫學、核子醫學等科別醫師參與集思廣益，尤其操作經驗很重要，釔90放射治療多運用在肝癌後期治療，部分醫院也針對小型腫瘤治療，該院已有多個釔90治療案例，成功率頗高。

聯新國際醫院腸胃肝膽科主治醫師徐偉倫（後立者 ）與醫療隊盧炳昇（左起）、黃淳邦、吳姿萱團隊討論進行釔90放射治療。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院腸胃肝膽科主治醫師徐偉倫（後立者 ）與醫療隊盧炳昇（左起）、黃淳邦、吳姿萱團隊討論進行釔90放射治療。圖／聯新國際醫院提供

肝癌 腫瘤 腹痛

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