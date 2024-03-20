電價調漲跟進漲票價？高鐵：綜合考量內外部情勢討論
今年上半年電價可能再度調漲，外界關注用電大戶雙鐵票價是否也跟著調漲。交通部長王國材今坦言，台鐵已經在討論，高鐵公司目前則未提出。高鐵公司表示，票價調漲與否將綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，適時報請董事會討論決定。
面對4月起電價有機會調漲，王國材今受訪表示，台鐵提出要調漲票價，但要等董事會通過後再來談；至於高鐵部分目前則未提出。
高鐵2007年營運至今15年，曾在2013年調漲票價，2015年適逢財改，當年12月票價即又降回2013年調漲前水準，至今則仍維持通車時票價。
2015年財改後，交通部每年依「台灣地區消費者物價總指數（GICP）」變動情形，若達3%以上變動，將公告核定高鐵基本費率，再由高鐵公司檢討是否調整。
高鐵公司指出，有關基本費率與票價調漲與否，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部之營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，適時報請董事會討論決定。
事實上，交通部2年前曾提高高鐵公司基本費率，調高每公里0.179元，換算台北到高雄的車票可從1490元漲價到1630元，但高鐵公司截至目前都未提出調漲方案，去年運量及營收又創下新高，外界普遍認為調漲機會不高。
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