馬祖藍眼淚季 早鳥開賣！3天2夜5千有找 折扣碼享95折

每年一房難求的「馬祖浪漫藍眼淚季」、璀璨絢麗的「澎湖花火節」即將相繼登場。立榮假期即起推出馬祖/澎湖春夏早鳥優惠，即日起至3月31日，訂購4月1日至8月31日之間出發的機加酒組合，輸入折扣碼「UNIB2024」立享95折，澎湖花火節期間3天2夜機加酒每人5,261元起；馬祖藍眼淚季期間3天2夜機加酒每人4,765元起。

今年的澎湖花火節，與知名動漫「航海王」聯名合作，澎湖縣府並特別邀請國際強大卡司打造璀璨夜空，多場煙火秀由不同的團隊打造，旅客有機會觀賞到擁有百年歷史、創作世博會閉幕煙火的義大利團隊，操刀法國國慶與摩洛哥皇室婚禮煙火的法國團隊，來自捷克的歐盟知名煙火表演團隊打造煙火音樂劇盛宴。

澎湖花火節的預計場次：觀音亭試放場4月18日、4月25日。觀音亭主場5月至6月每周一、四；7月起每周二。離島場則為七美6月1日、望安6月15日、吉貝7月28日。

此外，3至6月是觀賞馬祖藍眼淚的最佳季節，被CNN評選此生必看美景，馬祖還有世界唯二的方塊海、暗夜下的星空等奇景；北竿大坵島獨特的生態環境與島嶼條件，登上大坵島觀賞梅花鹿。

馬祖也能隨著季節更替參與當地生態之旅，例如5至9月《海上遊船看東引‧地質賞石趣》，7至8月《海上尋訪燕鷗保護區追尋神話鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗》。為便利南部旅客前往馬祖旅遊，立榮航空與台灣高鐵共同推出「玩轉馬祖卡蹓趣」，內含高鐵來回車票及立榮航空松山-南/北竿來回機票，及南/北竿民宿住宿，旅客可搭乘高鐵快速到達台北，再由松山機場搭乘立榮航空，輕鬆前往馬祖。

立榮假期也提供線上機加酒訂購服務，「即訂即開」的銷售方式，旅客不用等待人工作業時間，就能立即在網路上搜出機加酒最佳價格，且隨時掌握訂購機位與房間的狀況。除了機加酒，還能加購租車、當地遊程、伴手禮、美食名店預訂等旅遊元件，一站式購足。

相關資訊可查立榮假期官網：https://bit.ly/3VhFazA