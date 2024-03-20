留學生搬家誤做1事 煮麵慘變「人肉洗衣機」狂吐8小時泡泡

日常生活的小細節若未注意，有時候可能會成為奪命原因。近期，一名留學生在家中煮麵，沒想到吃完後，身體出現異常，狂吐8小時泡泡，「感覺自己就像一個人肉洗衣機」，幸好就醫之後無大礙。文章一出，有網友忍不住說「有點慘，但是真的好笑」，也有人驚呼「命真硬」，另有內行網友點出原因，表示該名留學生洗鍋方式有誤。

一名在英國留學的女網友近期道出慘痛經歷，哀嘆自己不幸進了急診室，而且原因離譜。該名留學生表示，最近剛搬家，先前在打包行李的時候，暫時把洗衣膠囊放到快煮鍋裡面。到了新家後，由於洗衣膠囊內的液體漏出了一些，她便把鍋子洗了幾遍，認為乾淨之後，就直接拿來煮麵。

該名留學生吃完麵之後，就開始狂吐泡泡，她催吐了好幾次，狀況還是沒有改善，便急衝醫院。沒想到抵達急診室後，卻面臨漫長的等待，「此時我已經吐了大概五小時的泡泡了，真的感覺自己就像一個人肉洗衣機」、「有時候會吹出一個大泡泡」。她回憶自己從下午等到晚上，大約七個小時之後，才終於見到醫生。

一開始，醫生還以為她只是頭暈，直到目擊「吐泡泡」一幕，才掌握情況。得知始末、做完血液檢查後，醫師開了藥、建議多喝水，便讓她回家了。第二天，該名留學生就不怎麼吐泡泡了，她還自嘲道，「我想如果我本來能活一百歲的話，現在大概只能活到八十歲了」、「一日洗衣機體驗卡」。

由於原PO經歷奇特，有網友忍不住說，「有點慘，但是真的好笑」、「對不起，但是真的很好笑啊」、「很不厚道的笑了」、「對不起，我腦補了一下吐泡泡的畫面，真的好好笑」；有人則驚呼「命真硬啊，看過直接食用洗衣凝膠，然後直接搶救無效沒了的」、「妳福大命大」，也有不少網友表示，「我大概也會幹一樣的傻事」、「我也以為洗幾遍就行了」、「我也是，估計我若碰上也在吐泡」。

有網友驚訝表示，「洗衣凝膠竟然這麼恐怖嗎，洗了幾遍都不行」、「為啥洗乾淨了還會吐泡泡啊」。對此，有人指出「太濃縮了，隨便洗兩遍是沒用的」、「我覺得她肯定是有地方沒洗到，煮麵的時候也沒碰到，把麵倒出來的時候碰到了洗衣液」。有內行則建議「要泡水，至少要泡24小時，還要經常換水」、「用洗碗精和洗碗布擦洗一遍，然後再用熱水沖洗一遍，最後再冷水沖洗乾淨」、「拿洗碗布搓著洗，直到沒有泡泡產出」，也有人認為，跟食物有關的物品盡量不要和清潔用品放在一起，「要知道某些強力洗滌劑或清潔劑是有毒的」。