新竹縣打造深度旅遊體驗 「新竹走走」下月再推5新路線

新竹縣近年積極打造深度旅遊體驗，並以「新竹走走」為旅遊品牌，以「味道」為賣點，結合在地特色景點與手作體驗，讓遊客來到新竹不僅是走馬看花，而是深入各角落認識新竹在地文化，新竹縣府交旅處預計下月再推5條全新旅遊路線，讓更多來自全國，甚至全世界的遊客認識新竹。

「新竹走走」是新竹縣政府在2021年推出的旅遊品牌，主打「味道之旅」，過去曾推出北埔、關西、竹東、新埔、竹北、峨眉、橫山與五峰等8條路線，吸引不少遊客到新竹參與文化深度旅遊，尤其深受北台灣遊客的歡迎，不少遊客都表示流連忘返，體驗到不同以往的旅遊樂趣。

新竹縣府交旅處今年4月預計再推出5條全新旅遊路線，分別是主打海風香的「新豐湖口走走」、桂竹香的「芎林走走」、木炭香的「寶山峨眉走走」、咖啡香的「關西走走」以及月桃香的「尖石走走」，帶遊客從海邊濕地一路玩到高山森林，且每條路線均打造獨特的「在地風味純露」（水精油），讓參加遊程的民眾還能將味道帶回家。

新竹縣長楊文科表示，「新竹走走」以味道作為主題，用客家話來說也就是「鼻臊旅行」，一聞到氣味，就讓人想要來新竹玩，品牌推出至今已走遍新竹縣8個鄉鎮市，累積出團80團，吸引超過1400人次報名參加，期望透過獨特的旅遊行程，在不同的季節反覆地到新竹旅遊，並愛上新竹。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，「新竹走走」主打用心來趟旅遊體驗、發掘地方特色，以在地人視角帶領遊客深度探索在地的好味道，期望帶領遊客循在地的味、循家鄉的味，透過旅遊更加認識新竹縣，也能帶動地方發展、社區經濟。