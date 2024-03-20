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台南東成醬油是否真「釀造」 衛生局追15項產品

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局昨會同相關單位前往東成醬油稽查，經調查，業者自其他大廠購買的基底醬油共計15項產品，其中7項產品有標示為「釀造」，衛生局已帶回相關產品抽驗，結果預計2周可出爐。圖／南市衛生局提供
南市衛生局昨會同相關單位前往東成醬油稽查，經調查，業者自其他大廠購買的基底醬油共計15項產品，其中7項產品有標示為「釀造」，衛生局已帶回相關產品抽驗，結果預計2周可出爐。圖／南市衛生局提供

台南市老字號東成醬油，被鏡週刊報導疑向醬油大廠購買基底醬油，調味後再貼上商標對外販售，南市衛生局會同相關單位19日下午前往稽查約5個多小時，經調查業者自其他大廠購買的基底醬油共計15項產品，其中7項產品有標示為「釀造」，衛生局帶回相關產品抽驗，結果預計2周內出爐。

衛生局表示，業者產品包裝標示其製程為「釀造」字樣者，應以含植物性蛋白質原料發酵製成，且總氮量應達每100毫升0.8公克以上為條件，目前已將相關產品抽驗，檢驗報告約2周可出爐。

衛生局強調，待檢驗報告出爐，若有涉及標示不實，將依食安法第28條處辦，另外，業者未無生產水解醬油，同時也提出4項產品自主檢驗報告，均符合釀造醬油標準。

抽驗 衛生局 食安

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