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健檢有紅字別忽視 醫：異常狀況恐為慢性病成因

中央社／ 台北20日電

醫學機構統計去年3萬多筆健檢資料發現，異常前3名為痔瘡、胃發炎或潰瘍及自律神經失調。醫師提醒，健檢異常與環境、生活習慣不良有關，且常為慢性疾病成因，看到紅字別忽視。

許多民眾會在年初安排健檢，以便制定健康生活的規劃。聯安預防醫學機構統計2023年3萬6524筆健康檢查資料發現，異常率排名前10名分別為痔瘡、胃發炎或潰瘍、自律神經失調、維生素D偏低、大腸息肉、甲狀腺結節或囊腫、脂肪肝、骨質減少、膽固醇偏高和體重過重。

聯安診所家庭醫學科暨職業醫學科主任王森德分析，其中痔瘡、胃炎或胃潰瘍、維生素D缺乏、大腸息肉、甲狀腺結節、脂肪肝、骨質減少、體重過重及高膽固醇等，與不良生活習慣息息相關，例如少運動、缺乏日照及戶外運動的靜態生活型態，或攝取過多高熱量食物、缺乏攝取高纖維和必要營養素攝取不足等飲食習慣。

另一大類異常，則與污染或高壓生活環境有關，王森德說明，環境污染、高壓的工作與生活等，都可能導致自律神經失調、胃炎或胃潰瘍、甲狀腺結節等風險增加。

王森德提醒，這些異常有不少為重要慢性疾病成因，如胃潰瘍可能發展成慢性胃癌、增加胃癌風險，大腸息肉與大腸癌息息相關，脂肪肝、高膽固醇、體重過重與「代謝症候群」相關，是心血管疾病高風險因子等，「面對健檢異常紅字，不能輕忽」，即便數據輕微異常，也可能在未來演變成嚴重疾病。

看到紅字，王森德說，雖未必是罹患疾病，但表示數據異常，對健康有潛在危害，需要專業醫師建議，應積極改變生活作息或介入治療，降低患病風險。

另一方面，王森德指出，就算檢查報告正常也不要鬆懈，即使是最好的篩檢工具，也可能有極限，且各種疾病發展速度不一，定期健檢並保持良好生活作息才是長遠之策。

健檢 生活習慣 脂肪肝

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