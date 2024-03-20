快訊

燒肉吃到飽好划算？當過店員的他爆料 「4品項再也不敢點」

門票開搶！張學友不瞞了 5月唱進小巨蛋加碼超暖福利

庫克現身上海外灘！傳出席陸最高規格旗艦蘋果靜安店開幕

衛福部召開釋疑會議 廣邀各界聚焦3面向交鋒

中央社／ 台北20日電

二次元創作受兒少性剝削限制適切性引論戰，衛福部明天將召開疑義會議，預計聚焦法理是否違憲或擴張解釋、認定標準及通知下架程序等3面向，廣邀民團與相關部會交鋒。

時間轉回到去年12月中，有平台介紹日本成人遊戲內容，PTT貼文轉載相關網址內容，其中的幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友炸鍋批評。

網友為此在公共政策網路參與平台發起「二次元創作（虛擬產物、圖畫）受兒少性剝削條例規範限制的適切性」連署，認為目前無數據支持佐證虛擬創作為兒少性剝削的主要誘發或促使因素，執法過當恐浪費社會資源又無法有效解決兒少性剝削問題。

正反論戰掀起波瀾，衛生福利部將於3月21日召開研商二次元創作適用兒童及少年性剝削防制條例疑義會議，討論相關適切性與認定標準，與會者涵蓋創作團體、兒少組織、專家學者、網路平台業者、法務部及文化部等。

衛福部保護服務司司長張秀鴛告訴中央社記者，預計聚焦3個方向，首先是法理上是否違憲或擴張解釋；其次為認定兒少的標準；第3個部分則鎖定要不要調整通知下架程序，避免未審先判疑慮。

這次主要引發爭議法條「兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品」，是在民國112年1月10日經立法院三讀通過，修入「兒童及少年性剝削防制條例」相關規定中。

張秀鴛說，兒童及少年性剝削防制條例的前身為兒童及少年性交易防制條例，自從84年實施以來，就已把圖畫納入其中，去年配合增修性暴力防治4法才調整文字，本質上還是在表達禁止兒少性交猥褻相關圖畫，且刑法中的猥褻罪定義清楚、行之有年；此外，在兒少性剝削條例中訂有相關罰則，這部分都沒有調整。

「現在比較大的問題在於兒少認定困難。」張秀鴛說，儘管事實上並不是用「看起來像」為標準，重點在於是否以未滿18歲的孩子為主角，且劇情同時涉及性交猥褻，因創作團體提出人物設定如千年老妖等意見，標準仍有待進一步討論。

不過，她強調目前還不到修法階段，只是前期溝通，判定上就是回到具體個案討論，不是看眼睛、身體等因素，認定標準應該朝這方向討論，尤其考慮到將來也可能有其他創作表現方式，原則很清楚就是回到內容，不是幾次元的問題。

猥褻 網路

延伸閱讀

6度和國中少女偷嘿咻…疑懷孕就醫曝光 慾男下場超慘

北市2起新兒虐案件 中央預估地方調查報告要3個月

報載「衛福部指保母不算重大兒虐」 保護司：非事實

獨／北市通報卻未開案？未檢討重大兒虐挨批 保護司今出手堵破口

相關新聞

滿滿不舉、罹癌圖 菸盒警示圖得占一半面積 22日起開罰

菸害防制法新法於去年3月22日正式上路，今將滿一周年，菸盒警示圖文至少佔50%的新規上路緩衝期一年將至。國健署長吳昭軍表...

電價調漲影響公共運輸 王國材：台鐵、客運擬調漲票價

今年上半年電價可能再度調漲，經濟部這周將舉行電價調整會議決議4月電價。隨著電價調漲，外界關注用電大戶雙鐵票價是否也跟著調...

台南東成醬油是否真「釀造」 衛生局追15項產品

台南市老字號東成醬油，被鏡週刊報導疑向醬油大廠購買基底醬油，調味後再貼上商標對外販售，南市衛生局會同相關單位19日下午前...

星宇航空越南第4航點開賣 7月1日起台北直飛富國島

星宇航空今宣布插旗新興熱門度假勝地富國島，7月1日正式從台北啟航，每周五班次往返，執飛航機為A321neo，屆時將成為最...

10度以下低溫又要來了！8縣市低溫特報晚上冷到明晨

這波冷氣團還要再冷一天，中央氣象署上午針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣等8縣市發布低溫...

肛門塞整顆椰子！高雄男2天無法排尿就醫 緊急剖腹取出

50多歲男子日前因無法排尿與嚴重腹痛到高雄義大醫院掛急診，醫師照電腦斷層後發現竟有一整顆椰子卡在直腸內壓迫尿道，外科醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。