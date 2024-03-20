快訊

燒肉吃到飽好划算？當過店員的他爆料 「4品項再也不敢點」

門票開搶！張學友不瞞了 5月唱進小巨蛋加碼超暖福利

庫克現身上海外灘！傳出席陸最高規格旗艦蘋果靜安店開幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北榮大師講座 盛治仁談面對人生轉彎 珍惜每天活出價值

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
雲品國際董事長盛治仁對醫院工作能帶給人溫暖和安慰，本來就具有崇高的意義，呼籲並提醒大家要珍惜每一天，活出自己的價值。圖／取自台北榮總臉書
雲品國際董事長盛治仁對醫院工作能帶給人溫暖和安慰，本來就具有崇高的意義，呼籲並提醒大家要珍惜每一天，活出自己的價值。圖／取自台北榮總臉書

台北榮總今年大師講座，昨天特別邀請雲品國際董事長盛治仁以「面對人生轉彎處」為主題，分享他充滿挑戰和轉折的人生經歷。盛治仁在演講時表示，透過人生的經歷，不斷提醒我們，即使面臨挑戰，也要相信自己的能力，並勇於面對新的挑戰和學習。

聆聽盛治仁分享的人生經歷，十分具有鼓舞和啟發性，他從政治界轉入專業經理人是一個重要的轉變，他展現了極大的毅力、信念及對自我成長和學習的承諾。

盛治仁強調，快樂和價值觀在現代社會的重要性，特別是人際關係和尋找生活的意義和快樂，他的理念也激勵著聽眾們，認真思考自己的人生定位，並追求真正讓自己快樂和有意義的事情。

盛治仁在每個彎道轉折，讓自己領悟名利、財富、權勢，不是人生最重要的事，在午後的饗宴，相信大家都深受啟發。最後，他對醫院工作能帶給人溫暖和安慰，本來就具有崇高的意義，呼籲並提醒大家要珍惜每一天，活出自己的價值，成為別人的祝福，而他所散發出的正能量也激勵人們朝著更積極、更有意義的生活方式前進。

北榮院長陳威明（右）、雲品國際董事長盛治仁（左）、北榮輔助治療犬Oba一起合影。圖／取自台北榮總臉書
北榮院長陳威明（右）、雲品國際董事長盛治仁（左）、北榮輔助治療犬Oba一起合影。圖／取自台北榮總臉書

人生 盛治仁 財富

延伸閱讀

肺癌是家族疾病？北榮找出這族群罹患率高於重度吸菸者

北榮蓋小豪宅體貼護理師...6月啟用月租千元 這點最吸睛

雲朗集團攜手實踐大學 促台義跨國產學合作

實踐大學攜手雲朗集團 提供赴義大利實習機會

相關新聞

滿滿不舉、罹癌圖 菸盒警示圖得占一半面積 22日起開罰

菸害防制法新法於去年3月22日正式上路，今將滿一周年，菸盒警示圖文至少佔50%的新規上路緩衝期一年將至。國健署長吳昭軍表...

電價調漲影響公共運輸 王國材：台鐵、客運擬調漲票價

今年上半年電價可能再度調漲，經濟部這周將舉行電價調整會議決議4月電價。隨著電價調漲，外界關注用電大戶雙鐵票價是否也跟著調...

台南東成醬油是否真「釀造」 衛生局追15項產品

台南市老字號東成醬油，被鏡週刊報導疑向醬油大廠購買基底醬油，調味後再貼上商標對外販售，南市衛生局會同相關單位19日下午前...

星宇航空越南第4航點開賣 7月1日起台北直飛富國島

星宇航空今宣布插旗新興熱門度假勝地富國島，7月1日正式從台北啟航，每周五班次往返，執飛航機為A321neo，屆時將成為最...

10度以下低溫又要來了！8縣市低溫特報晚上冷到明晨

這波冷氣團還要再冷一天，中央氣象署上午針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣等8縣市發布低溫...

肛門塞整顆椰子！高雄男2天無法排尿就醫 緊急剖腹取出

50多歲男子日前因無法排尿與嚴重腹痛到高雄義大醫院掛急診，醫師照電腦斷層後發現竟有一整顆椰子卡在直腸內壓迫尿道，外科醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。