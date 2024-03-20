北榮大師講座 盛治仁談面對人生轉彎 珍惜每天活出價值

台北榮總今年大師講座，昨天特別邀請雲品國際董事長盛治仁以「面對人生轉彎處」為主題，分享他充滿挑戰和轉折的人生經歷。盛治仁在演講時表示，透過人生的經歷，不斷提醒我們，即使面臨挑戰，也要相信自己的能力，並勇於面對新的挑戰和學習。

聆聽盛治仁分享的人生經歷，十分具有鼓舞和啟發性，他從政治界轉入專業經理人是一個重要的轉變，他展現了極大的毅力、信念及對自我成長和學習的承諾。

盛治仁強調，快樂和價值觀在現代社會的重要性，特別是人際關係和尋找生活的意義和快樂，他的理念也激勵著聽眾們，認真思考自己的人生定位，並追求真正讓自己快樂和有意義的事情。