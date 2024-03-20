住這真好！台北市率先將DXA骨鬆檢測納入老人健檢項目

台灣老年人口占比持續提高，2024年1月底，台灣老年人口數突破431.6萬，台北市73.2萬老年人口數，高居全台第2，其中不少銀髮族骨質疏鬆，成為骨折高風險族群。台北市政府今年首次將骨密度檢查納入老人給付範圍，符合資格者儘速上網預約，接受檢查。

中華民國骨質疏鬆症學會2023年共識指引指出，台灣是亞洲區髖骨骨折發生率第一，全世界位居第九，許多患者直到骨折就醫，才知罹患骨鬆，但大都為時已晚，影響晚年生活品質。

台北市聯合醫院中興院區副院長吳岱穎指出，骨質疏鬆症為骨密度減少、骨組織結構破壞而導致骨骼脆弱及容易骨折的骨骼疾病，好發於停經後女性及年長者，所引發骨折部位以脊椎、髖骨及遠端橈骨(腕部)較為常見。

吳岱穎說，骨鬆性骨折對於中老年人的健康危害，遠高於一般人所能想像，除了導致行動不便，倚賴輪椅行動，嚴重時需長期臥床，無法自理，而髖關節骨折更會增加死亡風險。

因骨鬆並無任何症狀，可說是無聲無息的健康殺手，許多民眾直到骨折就醫，才知嚴重骨鬆。吳岱穎表示，骨質疏鬆的盛行率相當高，呼籲中老年人提早監控骨質密度，定期接受健康檢查，以DXA骨質密度檢測儀器瞭解自身骨質狀況。

台北市老人健康檢查服務於3月4日上路，今年首次將骨密度檢查納入給付範圍，除了原本A、B套餐，另增「C套餐骨密度檢查」，開放至今預約踴躍，造福眾多長輩，讓老人家瞭解自身骨質密度狀況，提早預防骨折。

今年北市老人健檢共有3組套餐可供選擇。只要設籍台北市、年滿65歲的市民，原住民市民55歲以上，即可透過網路預約，至特約醫事機構登記健檢日期及檢查套餐。台北市聯合醫院總院院長蕭勝煌表示，共有61家特約醫事機構參與這項健檢服務，北市聯合醫院當然也在名單中，為銀髮市民提供優質的檢查環境，希望長者多加利用。

吳岱穎表示，部分社區篩檢骨鬆時，採用「定量超音波」來測量腳跟骨密度，但準確度不高，目前以「雙能量X光吸收儀 」（DXA） 為主，建議停經後女性、骨鬆家族史、銀髮族，以及吸菸、飲酒、長期使⽤類固醇等骨鬆⾼風險族群，應該定期接受檢測。

吳岱穎指出，檢查報告如顯示，已有骨鬆，可在醫師評估下，接受藥物治療，不管是口服藥物，或是針劑，均有不錯治療效果，有效延緩骨質流失速度。