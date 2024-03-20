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桃機塞機董總自請處分 王國材：下午公布結果

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今受訪表示，桃機雖有一時疏忽，的確會有處罰，但他們過去365天、24小時機場服務表現很好，請國人多體諒。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今受訪表示，桃機雖有一時疏忽，的確會有處罰，但他們過去365天、24小時機場服務表現很好，請國人多體諒。記者周湘芸／攝影

桃園機場南跑道在本月初進行三天歲修工程，沒想到在第1天就發生班機大亂、嚴重塞機甚至轉降的問題，引爆民怨。交通部長王國材今受訪表示，桃機雖有一時疏忽，的確會有處罰，但他們過去365天、24小時機場服務表現很好，請國人多體諒，董事長楊偉甫、總經理范孝倫確切處分待下午公布。

桃機公司今下午將召開記者會對外說明跑道歲修檢討報告。據了解，在懲處及究責部分，共10人遭議處，其中負責督導工程的副總孫宏彬被記大過1次，航務副總李俊德被記過1次，航務處長王華駿則被記過2次。另外，董事長及總經理對於監督之責未盡完備，向交通部自請處分。

王國材今出席113年郵政節慶祝大會受訪表示，針對塞機事件最近已經做了很多檢討，桃園機場是24小時營運機場，很多同仁都是24小時輪班，工作非常辛苦，的確大家把3月3日南跑道歲修當成例行工作在做，沒有注意到影響的層面。這段時間交通部、民航局及桃機做了很多討論，今天下午會對外報告。

王國材也說，當一個跑道關12小時以上，應該是一個特別專案處理，包括所有的機場配合、航空公司都要追蹤在航班是否有調整等。這部分下午會做說明、懲處。他也強調，桃機雖有一時疏忽，的確會有處罰，但過去365天、24小時做機場服務，他們過去的表現很好，請國人多體諒，接下來下半年有北跑道歲修，會按照新的標準作業程序處理。

面對記者追問桃機董總自請處分，交通部如何處理？他表示，今天就會宣布，包括董總的處理，下午就會知道。

交通部長 桃園機場 桃機 王國材

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