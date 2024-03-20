食安連爆／易鼎活蝦 使用非法蘇打粉

食安事件頻傳，連鎖活蝦名店「易鼎活蝦」也捲入其中，衛福部食藥署公布，該餐廳製造廠「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」使用未經許可的添加物「蘇打粉」，並用於大鼎蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉等，且「食品安全管制系統」（ＨＡＣＣＰ）複查也未通過，總計挨罰一四四萬元。

食藥署副署長林金富指出，業者使用添加於食品中的「蘇打粉」，應取得食藥署許可，不能「申請Ａ卻使用Ｂ」，稽查人員到製造廠稽查時，查獲未經許可的蘇打粉，考量業者屬於具一定規模的連鎖店、產品違規情形等，首次違規裁罰九十六萬元，如再違規，罰款將增至一九二萬元。

此外，「大鼎活蝦」餐飲業於在ＨＡＣＣＰ評比並不合格，複查後仍有部分不符合規定，依食安法裁處四十八萬元，連同未經許可添加物部分，業者共被裁罰一四四萬元。

對此，大鼎活蝦餐廳發表聲明，「油炸蝦餅」製造過程未察覺進口商是以非食品級申報蘇打粉，造成疑慮，深感遺憾，也向消費者表達歉意。事件發生後，立即回收銷毀，不再使用小蘇打粉在食品中。另成立食安管理小組，定期檢驗原物料及商品，導入食安管制系統，並不定時委聘第三方自主稽查。