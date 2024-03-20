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健康你我他／睡覺穿襪子 起床踩腳墊
從小我就是個常吸鼻子的小孩，冰冷的鼻涕總是掛在鼻頭，連親娘都嫌棄我吸鼻子聲音。到了青春期，學校每天傍晚的掃除，灰塵更加重了鼻子過敏的症狀。別說戴口罩之類，那時不流行，於是我一起床就開始打噴嚏，一整天鼻涕流個不停，加上青春期的身體變化、無法專心的學業壓力，真是人生第一個黑暗期。
既然親娘幫不了、環境改不了，我靠自己總行吧。感謝我的祖先腦適時點亮，開始觀察自己的身體變化，當起床腳踩冷地板、手進冰箱拿東西、用衛生紙擤鼻涕、生理期體力不好時等，都會引起鼻子過敏。
接著再來針對一個個狀況進行處理，但總要增加點樂趣慰勞辛苦的黑眼圈，於是買了雙可愛粉色家居襪睡覺穿、拿別人送我爸的短毛皮草當床邊腳墊、剛起床不要開冰箱、改用面紙擤鼻涕。確實改善了許多，但體質沒變。
剛好朋友約了去學潛水，頭一次下海水，鼻子又酸又嗆，一直打噴嚏，可是教練同學都往前游，我不願再受制過敏，火大直接無視症狀開心潛水。就這樣居然不知何時，過敏症狀全好了。
如今維持良好的生活習慣，善待自己，已經20多年不再過敏。分享我的抗過敏體驗，只要找出適合自己的方法，好的心態，一定可以改善。
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