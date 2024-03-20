聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／睡覺穿襪子 起床踩腳墊

聯合報／ 文／小魚兒（北市內湖）
維持良好的生活習慣，善待自己，已經20多年不再過敏。圖／小魚兒提供
維持良好的生活習慣，善待自己，已經20多年不再過敏。圖／小魚兒提供

從小我就是個常吸鼻子的小孩，冰冷的鼻涕總是掛在鼻頭，連親娘都嫌棄我吸鼻子聲音。到了青春期，學校每天傍晚的掃除，灰塵更加重了鼻子過敏的症狀。別說戴口罩之類，那時不流行，於是我一起床就開始打噴嚏，一整天鼻涕流個不停，加上青春期的身體變化、無法專心的學業壓力，真是人生第一個黑暗期。

既然親娘幫不了、環境改不了，我靠自己總行吧。感謝我的祖先腦適時點亮，開始觀察自己的身體變化，當起床腳踩冷地板、手進冰箱拿東西、用衛生紙擤鼻涕、生理期體力不好時等，都會引起鼻子過敏。

接著再來針對一個個狀況進行處理，但總要增加點樂趣慰勞辛苦的黑眼圈，於是買了雙可愛粉色家居襪睡覺穿、拿別人送我爸的短毛皮草當床邊腳墊、剛起床不要開冰箱、改用面紙擤鼻涕。確實改善了許多，但體質沒變。

剛好朋友約了去學潛水，頭一次下海水，鼻子又酸又嗆，一直打噴嚏，可是教練同學都往前游，我不願再受制過敏，火大直接無視症狀開心潛水。就這樣居然不知何時，過敏症狀全好了。

如今維持良好的生活習慣，善待自己，已經20多年不再過敏。分享我的抗過敏體驗，只要找出適合自己的方法，好的心態，一定可以改善。

冰箱 生活習慣 青春

延伸閱讀

全臉腫脹竟是愛挖鼻孔引起！專家建議想挖鼻孔前建議「先做1件事」

健康你我他／調整生活習慣 做好壓力管理

基因騙不了人！少女時代俞利表妹「眼睛、鼻子、下巴」複製貼上　粉：親姊妹也很難這麼像

發現13歲女兒交男友 巴西媽阻止慘遭亂刀砍死藏冰箱

相關新聞

冷吱吱！4縣市低溫特報明恐跌破10度 凍到「這日」才回暖

中央氣象署指出，冷氣團影響至周四清晨，今晚至明天上午，北部4縣市可能跌破10度，估周四清晨最冷北部低溫12度，其他地區1...

健康主題館／音樂治療延緩失智者病情 在家也能做

國內失智症患者高達30多萬人，隨著大腦功能逐步退化，常出現肢體力量衰退、意識混亂等，讓家屬照顧力不從心。天主教失智老人基...

健康你我他／睡覺穿襪子 起床踩腳墊

從小我就是個常吸鼻子的小孩，冰冷的鼻涕總是掛在鼻頭，連親娘都嫌棄我吸鼻子聲音。到了青春期，學校每天傍晚的掃除，灰塵更加重...

呼吸道疫情燒 胸悶、呼吸喘咳速就醫

天氣忽冷忽熱，溫度變化讓體溫調節不佳，容易使人生病，年後新一波感冒似乎非常嚴重，鼻塞、鼻涕、喉嚨痛，一直咳不停，連晚上都...

2人組隊戒菸4周 抽30萬獎金

衛福部國健署與董氏基金會合作舉辦「2024戒菸就贏比賽」即日起開始報名，吸菸者和不吸菸的親友2人一組，連續4周不抽菸，即...

獨／桃機塞機懲處出爐　督導航務副總被記大過1支

桃園機場南跑道在本月初進行三天歲修工程，沒想到在第1天就發生班機大亂、嚴重塞機甚至轉降的問題，引爆民怨。桃機公司預定明(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。