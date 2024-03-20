4歲童染「流腦」 今年首例

上周傳出今年首例本土流行性腦脊髓膜炎（簡稱流腦）、百日咳等兩例確定病例，均住北部，分別為四歲女童、剛滿月男嬰，前者仍在住院，縣市衛生局緊急匡列同住、非同住家人及校園接觸者，共十九人，所幸都無異狀；至於男嬰，則已康復出院，疾管署呼籲，孕婦、幼兒等族群應接種疫苗。

疾管署預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青表示，流行性腦脊髓膜炎主要傳染途徑為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，據統計，約百分之五至十的健康民眾鼻咽帶有此種細菌，一旦免疫力不佳，即可能被感染，如未及時治療，致死率高達四成。

今年首例流行性腦脊髓膜炎個案為北部四歲女童，無國外旅遊史。林詠青表示，女童目前病況穩定，已轉入小兒科病房繼續治療中。

今年首例百日咳確定病例為北部一名滿月男嬰，已康復出院，兩名同住家人均無疑似症狀，已安排採檢及預防性投藥。