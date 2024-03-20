聽新聞
test
0:00 / 0:00
4歲童染「流腦」 今年首例
上周傳出今年首例本土流行性腦脊髓膜炎（簡稱流腦）、百日咳等兩例確定病例，均住北部，分別為四歲女童、剛滿月男嬰，前者仍在住院，縣市衛生局緊急匡列同住、非同住家人及校園接觸者，共十九人，所幸都無異狀；至於男嬰，則已康復出院，疾管署呼籲，孕婦、幼兒等族群應接種疫苗。
疾管署預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青表示，流行性腦脊髓膜炎主要傳染途徑為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，據統計，約百分之五至十的健康民眾鼻咽帶有此種細菌，一旦免疫力不佳，即可能被感染，如未及時治療，致死率高達四成。
今年首例流行性腦脊髓膜炎個案為北部四歲女童，無國外旅遊史。林詠青表示，女童目前病況穩定，已轉入小兒科病房繼續治療中。
今年首例百日咳確定病例為北部一名滿月男嬰，已康復出院，兩名同住家人均無疑似症狀，已安排採檢及預防性投藥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言