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桃機塞機懲處10人 副總記大過

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
桃機塞機事件，交通部長王國材在立院答詢時致歉。記者陳正興／攝影
桃機塞機事件，交通部長王國材在立院答詢時致歉。記者陳正興／攝影

桃園機場南跑道在本月初進行三天歲修工程，沒想到在首日天就發生班機大亂、嚴重塞機甚至轉降的問題，引爆民怨。桃機公司預定今天召開記者會對外說明跑道歲修檢討報告。本報掌握，桃機公司就技術、行政、資訊揭露面提出檢討，總計十人遭懲處，其中負責督導航務的副總李俊德被記大過一次，航務處長王華駿則被記過兩次。

該份檢討報告中指出，今年桃機封閉南跑道進行年度歲修，自去年九月開始規畫，施工範圍分四區，影響跑道長度達一八○○公尺，施工項目包含瀝青混凝土底層及面層之分層跑道刨除鋪築、冷卻養護、標線復舊繪設及航空地面燈具拆除及復舊等，規畫需要關跑道五十四小時。

檢討報告並就技術面、行政面、資訊揭露面提出檢討改善建議。技術面部分認為工程規畫未盡周全、橫向溝通協調不足；行政面部份檢討長時間關跑道維護作業未臻完備、相關行政事宜不夠嚴謹；資訊揭露面則認為，缺乏對旅客及一般民眾的宣導，飛航公告發布時間可適度提前。桃機公司並針對上述檢討項目提出四大點策進作為。

至於懲處及究責部分，董事長楊偉甫、總經理范孝倫兩人，對於監督之責未盡完備，向交通部自請處分。最終有兩位副總遭懲處，其中負責督導航務業務的副總李俊德記大過一支，另外作業層級包含處長及以下層級主管八人也遭議處，其中航務處長王華駿記過兩次。

主管 桃園機場 桃機

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