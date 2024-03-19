獨／桃機塞機懲處出爐　督導航務副總被記大過1支

桃園機場南跑道在本月初進行三天歲修工程，沒想到在第1天就發生班機大亂、嚴重塞機甚至轉降的問題，引爆民怨。桃機公司預定明(20)日下午召開記者會對外說明跑道歲修檢討報告。本報掌握，該份檢討報告中，桃機公司就技術、行政、資訊揭露面提出檢討；在懲處及究責部分，總共10人遭議處，其中負責督導航務的副總李俊德被記大過1次，航務處長王華駿則被記過2次。

該份檢討報告中指出，今年3月3日桃機封閉南跑道進行年度歲修，自2023年9月開始規畫，施工範圍分四區，影響跑道長度達1800公尺，施工項目包含瀝青混凝土底層及面層之分層跑道刨除鋪築、冷卻養護、標線復舊繪設及航空地面燈具拆除及復舊等，因此規畫需要關跑道54小時。

檢討報告並就技術面、行政面、資訊揭露面提出檢討改善建議。技術面部分認為工程規畫未盡周全、橫向溝通協調不足；行政面部份檢討長時間關跑道維護作業未臻完備、相關行政事宜不夠嚴謹；資訊揭露面則認為，缺乏對旅客及一般民眾的宣導，飛航公告發布時間可適度提前。桃機公司並針對上述檢討項目提出四大點策進作為。

針對懲處及究責部分，該份報告也依決策、督導及作業層級的分工責任擬具相應的懲處，其中決策層級為董事長及總經理，對於監督之責未盡完備，向交通部自請處分。在督導及作業層級部分，最終共10人遭到議處，包含記大過1次1人、記過2次1人、記過1次3人、申誡2次2人、申誡1次3人。

本報掌握，督導層級共有副總經理2人，其中負責督導航務業務的副總李俊德遭記大過1支，另外作業層級包含處長及以下層級主管8人也遭到議處，其中航務處長王華駿被記過2次。