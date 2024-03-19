慈濟醫療教育與韓國頂大KAIST簽署合作備忘錄
神經退化性疾病案例在全球都逐年增加，成為全球頂尖大學和研究機構重點發展的項目，慈濟大學、慈濟醫療志業與韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology，KAIST）今天共同簽署「合作備忘錄」，強強聯手，互相交流，為全球健康福祉努力奮鬥。
慈濟與KAIST的合作備忘錄由韓國科學技術院校長李光炯與慈濟教育志業執行長王本榮、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、慈濟大學校長劉怡均共同簽訂。雙方將就癌症、腦科學、幹細胞等研究領域展開交流分享，慈濟擁有亞洲最完整的「素食營養世代研究資料」，期待未來雙方共享資源，共同促進人類健康。
林俊龍表示，慈濟醫療有3個目標，第一服務病人，第二培育人才，第三為研究。KAIST全球知名，在韓國也是首屈一指的研究型的機構，基礎研究做得很好，特別是在基因和細胞治療，期待雙方合作造福更多人。
劉怡均表示，KAIST和慈濟大學在生物學、腦科學、醫學工程、人文和社會科學等方面有共同之處，儘管兩校有不同的歷史和優勢，但可以在許多領域合作，簽署合作備忘錄只是一個開始；希望未來透過兩校師生交流、合作研究，實現互利共贏。
李光炯是傑出科學家，這是他第二次來到慈濟，上次來訪時對慈濟留下很深刻印象，李光炯表示，KAIST與慈大都有創造和挑戰的精神，而這共同的理念將是兩校未來合作的基礎，希望兩校在教學和研究方面能持續交流。
韓國科學技術院成立於1971年，是國立研究型綜合大學，是韓國科技領域最具代表性的大學，享有國際聲譽的科學技術研究機構，現有學生人數約1萬1千人左右，校友約八萬人。韓國科學技術院一行人參訪慈大模擬醫學中心、慈濟醫院細胞治療中心、老人精神科日間病房、神經科學中心等，進一步了解雙方未來可能合作的領域和項目。
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