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網紅課稅無須修法 財政部：所得稅法足以處理、建議依星國作法

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部長莊翠雲明（20）日將赴立法院財政委員會進行報告。本報系資料照片
財政部長莊翠雲明（20）日將赴立法院財政委員會進行報告。本報系資料照片

財政部長莊翠雲明（20）日將赴立法院財政委員會進行報告，針對網紅課徵綜合所得稅情形案，財政部提到，2022年委託研究調查其他國家網紅報稅議題，都回歸各國既有所得稅制度辦理。

財政部說明，研究報找出，台灣現行「所得稅法」及相關法令足以處理相關問題，無須修法，並建議參照新加坡做法，訂定網紅課稅問答，公告周知。

立法院財委會20日將進行113年度中央政府總預算決議，關於財政部主管預算凍結書面報告案45案，財政部長莊翠雲將列席。

財政部提到，參考研究建議及考量稽徵實務，就網紅各種獲利模式所涉及所得類別、來源所得認定原則、成本費用核認等面向研議訂定相關課稅規範，並將於發布後加強宣導，以利納稅義務人遵循。

財政部先前報告中區分網紅獲利共8類，分別是「平台廣告分潤」、「廣告鏈結點擊獎金」、「平台支薪＋直播打賞（斗內）」、「廣告業配」、「通告活動」、「付費訂閱」、「電商導購＋直播帶貨」、「販售周邊商品」。

所得稅 網紅 財政部

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