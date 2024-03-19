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巴西蘑菇重金屬含量違規 北市、高雄2業者各罰3萬元

中央社／ 台北19日電
高雄市、台北市各有1家業者被查獲巴西蘑菇檢出重金屬鎘違規，新聞示意圖。圖／北市衛生局提供
高雄市、台北市各有1家業者被查獲巴西蘑菇檢出重金屬鎘違規，新聞示意圖。圖／北市衛生局提供

食藥署今天公布市售食品中重金屬監測計畫執行結果，高雄市、台北市各有1家業者被查獲巴西蘑菇檢出重金屬鎘違規，均因拿不出來源資料，各被裁罰3萬元、共6萬元。

食品中所含重金屬可能源自天然存在或是受人類工業活動污染導致，對人體健康可能造成的危害程度不一，衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，去年10月到12月執行結果今天公布。

根據食藥署資料，總計抽樣檢驗62件產品，包含6件食米及其他穀類、16件蔬果植物類、15件水產動物類、1件禽畜產品、11件蛋品及其加工品、1件乳品類、8件嬰幼兒食品、2件飲用水、1件蜂蜜及1件果醬。

食藥署副署長林金富接受媒體聯訪說明，抽樣檢驗產品中，高雄市、台北市各有1件巴西蘑菇被檢出重金屬鎘與規定不符，因為這2家業者都沒有辦法提出來源資料，所轄衛生局以違反食品安全衛生管理法規定，各處3萬元整罰鍰；另外經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，後續將加強管理。

衛生局 食品安全 食藥署

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