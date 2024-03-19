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使用未經許可蘇打粉遭罰144萬 名店「易鼎活蝦」發聲道歉了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
大鼎活蝦餐廳今發表聲明指出，造成疑慮，深感遺憾，並向消費者致歉。圖／擷取自大鼎活蝦餐廳官網
大鼎活蝦餐廳今發表聲明指出，造成疑慮，深感遺憾，並向消費者致歉。圖／擷取自大鼎活蝦餐廳官網

衛福部食藥署今公布，活蝦名店「易鼎活蝦」的製造廠「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」，查獲用於大鼎蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉的蘇打粉，屬於未經許可的添加物，加上「HACCP」複驗未通過，總計遭裁罰144萬元。大鼎活蝦餐廳發表聲明指出，造成疑慮，深感遺憾，並向消費者致歉。

大鼎活蝦餐廳聲明中指出，公司以食品安全為第一優先，「油炸蝦餅」製造過程使用「鐵鎚牌小蘇打粉」品項，但未察覺進口商是以非食品級申報蘇打粉，造成疑慮，深感遺憾，也向消費者表達歉意。

大鼎活蝦強調，事件發生後，全力配合主管機關指示，當下立即回收銷毀，並不再使用小蘇打粉在食品中。

大鼎活蝦表示，公司已成立食安管理小組，定期檢驗原物料及商品，導入食安管制系統，並不定時委聘第三方品檢人員，自主稽查食品製作環節，官網也將建議「食安專區」公告原物料檢驗證明，未來將為食品安全嚴格把關，以確保食安無虞。

活蝦名店「易鼎活蝦」的製造廠「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」遭食藥署查獲未經許可的蘇打粉，考量業者資本額、產品違規情形等，首次違規裁罰96萬元。另一項違規原因，則因餐飲業食品安全管制系統（HACCP）不合格，複查仍有部分不符合規定，依食安法第8條第2項規定，裁處48萬元，連同未經許可添加物部分，業者共被裁罰144萬元。

衛福部 食品安全

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