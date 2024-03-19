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2024戒菸就贏今開跑 戒菸大使陳漢典曝：我有對象了

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
「2024戒菸就贏比賽」今日起開跑，吸菸者和不吸菸的親友2人一組，連續4周不抽菸，即有機會或獲得30萬元獎金。記者鄒尚謙／攝影
「2024戒菸就贏比賽」今日起開跑，吸菸者和不吸菸的親友2人一組，連續4周不抽菸，即有機會或獲得30萬元獎金。記者鄒尚謙／攝影

「2024戒菸就贏比賽」今日起開跑，國健署長吳昭軍表示，政府提供「多元戒菸服務」且戒菸藥品免除部分負擔，希望鼓勵民眾戒菸。衛福部國健署與董氏基金會合作舉辦戒菸就贏，吸菸者和不吸菸的親友2人一組，連續4周不抽菸，即有機會或獲得30萬元獎金。戒菸大使陳漢典今日出席活動則說，「我已經有對象了」。

世界衛生組織（WHO）指出，吸菸導致每年800萬人死亡，而戒菸的效益幾乎是立即性的，且提出104個戒菸的理由，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12週，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

為鼓勵吸菸者戒菸，國健署與董氏基金會共同舉辦「2024戒菸就贏」，只要吸菸者與不吸菸的親友2人一組，即日起至4月底前，上網「董氏基金會─華文戒菸網（網址：https://www.quitwin.org.tw//）」報名比賽，從5月2日到5月29日，4周時間一口菸都不抽，進而成功戒菸者，就有機會抽中最高新臺幣30萬元獎金。

藝人陳漢典表示，「我已經有對象了」，雖然本身不抽菸，但有位交情很好的對象吸菸太兇，因此鎖定他要搭檔來戒菸，是他的舞蹈老師，更不斷喊話：「羅明宏，你真的菸抽太兇了，我們兩人一組，一起來拿獎金」，表示自己不願意再妥協，不想再吸二手菸了。

陳漢典呼籲，吸菸者若有菸癮上頭可透過「快樂戒菸4招」，深呼吸15次、喝1杯冷水、用力伸展身體、刷牙或洗臉。看著身邊吸菸的朋友，時常擔心他們的健康，但戒菸是很困難的一條路，很少人一次就成功，如果大家一起做，會比較容易成功。

吳昭軍說，為了自己與家人的健康，與親朋好友一同響應「2024戒菸就贏比賽」，同時善用專業戒菸資源，不吸菸親友一起陪伴，不再孤軍奮戰，只要想要戒菸，全國都會支持你，成功向菸say goodbye。

國健署提供「多元戒菸服務」，自111年5月15日起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸途徑除戒菸合約醫事機構，如醫院、診所及藥局提供的戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷，民眾也可至地方政府衛生局（所）尋求戒菸服務的相關資訊。

如果對戒菸過程有任何疑問，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務（ID：@tsh0800636363）。

菸癮者也可以下載「戒菸就贏APP」，查詢鄰近的醫事機構，或撥打0800-636363免費戒菸專線，進行戒菸挑戰，同時也歡迎追蹤「2024戒菸就贏比賽」臉書粉絲團以及加入LINE帳號（ID：@quitwin），進一步了解比賽相關資訊。

國健署 戒菸 衛生局

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