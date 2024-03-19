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百年來最早春分！ 天文館曝「一現象」持續到2096年
明天是春分，南北半球晝夜等長，春分後日出日沒將逐漸偏北，北半球的晝漸長夜漸短，南半球則相反，直到夏至，北市天文館表示，今年春分時刻是上午11點6分，更是相隔128年最早出現的春分，天文館表示這樣現象將一直持續到2096年。
北市天文館表示，春分指太陽通過與天球赤道與黃道的交點，也就是所謂「春分點」時刻，此時陽光直射地球赤道，當天日出於正東方、日沒於正西方，全球晝夜等長，此後日出日沒將逐漸偏北，北半球的晝漸長夜漸短，直到夏至為止，南半球則相反。
天文館表示，春分點被訂為太陽在天球上移動的原點，太陽沿黃道繞行一圈再回到春分點的「分點年」周期約為365.2424日，比日曆上的平年多了約四分之一天，曆法上在相隔四年、一百年與四百年時以閏年規則來修正。
天文館說，每年春分的時刻略有不同但基本上都落在3月21日的前後。從西元1651年到2150年春分時刻的統計圖上，便可清楚看出閏年修正影響，而今年則是自1896年之後，128年來最早的春分，而且變早的趨勢會持續到2096年。
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