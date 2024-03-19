高溫影響荔枝、龍眼開花 彰化收成減半已申請現金救助

由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天，彰化縣政府實地勘察後，已向行政院農業部申請公告全縣為荔枝、龍眼為天然災害現金救助地區。縣府農業處預估今年荔枝及龍眼產量歉收，價格恐怕會因此上漲。

彰化縣政府表示，彰化縣目前的荔枝種植面積約863公頃居全台第五，龍眼則是645公頃居全台第六，主要分布在八卦山沿線鄉鎮，是縣內重要農產，一旦歉收，也將影響龍眼乾及荔枝乾加工產品的產量及價格

芬園鄉的荔枝及龍眼產量全縣最多，鄉長林世明說，今年受天候影響，種植荔枝及龍眼的農民反映，開花率偏低，甚至直接吐新芽，無法結果，將影響收成，建請農業部提供救助，減輕果農損失。

彰化縣政府農業處表示，今年荔枝及龍眼災情慘重，是全國性問題，主要是因二月飆高溫，又突然低溫影響，導致荔枝及龍眼花序形成率偏低，估計開花僅約約去年的3到4成，預估整體收成將減少一半。縣府已完成全縣會勘，發現事態確實嚴重，已向農業部爭取農業天然災害現金救助之中。

依農委會「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，申請救助項目損失率達20%以上者可依標準救助，未達20%者不予救助，縣府表示，預估全縣荔枝、龍眼產量損失約一半，可望達到救助標準，獲公告為現金救助的地區可能性很高。