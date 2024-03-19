快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 「被問與女友婚期」不發一語

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫影響荔枝、龍眼開花 彰化收成減半已申請現金救助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天。圖／縣府提供
由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天。圖／縣府提供

由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天，彰化縣政府實地勘察後，已向行政院農業部申請公告全縣為荔枝、龍眼為天然災害現金救助地區。縣府農業處預估今年荔枝及龍眼產量歉收，價格恐怕會因此上漲。

彰化縣政府表示，彰化縣目前的荔枝種植面積約863公頃居全台第五，龍眼則是645公頃居全台第六，主要分布在八卦山沿線鄉鎮，是縣內重要農產，一旦歉收，也將影響龍眼乾及荔枝乾加工產品的產量及價格

芬園鄉的荔枝及龍眼產量全縣最多，鄉長林世明說，今年受天候影響，種植荔枝及龍眼的農民反映，開花率偏低，甚至直接吐新芽，無法結果，將影響收成，建請農業部提供救助，減輕果農損失。

彰化縣政府農業處表示，今年荔枝及龍眼災情慘重，是全國性問題，主要是因二月飆高溫，又突然低溫影響，導致荔枝及龍眼花序形成率偏低，估計開花僅約約去年的3到4成，預估整體收成將減少一半。縣府已完成全縣會勘，發現事態確實嚴重，已向農業部爭取農業天然災害現金救助之中。

依農委會「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，申請救助項目損失率達20%以上者可依標準救助，未達20%者不予救助，縣府表示，預估全縣荔枝、龍眼產量損失約一半，可望達到救助標準，獲公告為現金救助的地區可能性很高。

縣府也擔心，農民在獲荔枝、龍頭現金救助後，不再收成，就不會噴藥，恐會影響明年荔枝椿象的防治。

由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天。圖／縣府提供
由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天。圖／縣府提供
由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天。圖／林世明提供
由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天。圖／林世明提供
彰化縣政府勘察縣內荔枝及龍眼受災情形。圖／縣府提供
彰化縣政府勘察縣內荔枝及龍眼受災情形。圖／縣府提供
芬園鄉長林世明（左2）勘察鄉內荔枝受災情形。圖／林世明提供
芬園鄉長林世明（左2）勘察鄉內荔枝受災情形。圖／林世明提供

荔枝椿象 農業部

延伸閱讀

彰化芳苑鄉長、鄉代被控賄選 二審今判當選有效確定

白沙屯媽粉紅超跑今年晚3小時到 預計晚間抵彰化

盼白沙屯媽祖停駕加持 彰化秀傳醫院準備為被撞姊姊開直播

影／粉紅超跑鎮瀾宮起駕香燈腳雨中伴 求媽祖為彰化姊妹祈福

相關新聞

海外購物平台買2000元以下貨品要課稅？ 海關這麼說

國人在海外購物平台購物風氣頗盛，有民眾在海外購物平台購買低於新台幣2000元的貨品，以快遞方式進口卻被徵收稅費。財政部關...

今年首例！4歲女童染流行性腦脊髓膜炎 疾管署急匡列接觸者19人

衛福部疾管署今天公布，今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例。疾管署預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青說，個案為北部一...

一個月男嬰為今年首例百日咳個案 疾管署揭染病關鍵

衛福部疾管署今天公布，今年首例百日咳確定病例，為北部一個月男嬰，於3月2日出現咳嗽、流鼻水情形，3月4日持續咳嗽就醫，並...

3成民眾對麻醉未知 麻醉醫師破解迷思

麻醉是手術治療中至關重要的環節，不過許多民眾對於麻醉相當憂心，研究顯示四分之一民眾對麻醉感到沒有安全感。根據2010年研...

護國神山vs農業灌溉 環團憂：搶水衝突愈發嚴重「心情很矛盾」

高雄沒有大型蓄水水庫，逾7成民生用水來自高屏溪，受極端氣候影響大。近年為解決缺水難題，開發伏流水、興建海淡廠，單日可調度...

調漲手續費超不爽！他曝蝦皮購物賣家暗地1動作變「目錄平台」 超多人跟風

蝦皮購物在先前已將成交手續費調整為7.5%，讓不少蝦皮賣家認為「服務沒變好還漲價」，直呼要出走，現在也有讀者向聯合新聞網《科技玩家》反映，他們有「新對策」可以對決蝦皮購物，且也引來其他賣家跟風仿效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。