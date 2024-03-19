一個月男嬰為今年首例百日咳個案 疾管署揭染病關鍵

衛福部疾管署今天公布，今年首例百日咳確定病例，為北部一個月男嬰，於3月2日出現咳嗽、流鼻水情形，3月4日持續咳嗽就醫，並收治加護病房住院治療，經採檢通報後，3月12日確診，目前個案咳嗽緩解，病況穩定，已於3月11日出院。同住家人2人均無疑似症狀，已安排採檢及預防性投藥。

依據疾管署監測資料顯示，2019年至2023年同期百日咳病例數分別為14例、4例，接著連續3年都為0例，每年累計病例數為0至32例，多為3個月以下嬰兒，占51%，其次為20歲以上病例占36%。

百日咳是種呼吸道急性傳染病，主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過兩周，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，接種疫苗為預防百日咳最有效方法，目前提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力，而此名病童尚未達到接種疫苗的年齡。

疾管署副署長曾淑慧說，近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以下嬰幼兒，建議女性每次懷孕應自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28～36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。

疾管署呼籲，若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。另其他嬰兒照顧者亦建議自費接種1劑Tdap疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

此外，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。