民汐線基隆公聽會增八堵機廠 聯合開發地方盼住商共構

新北市捷運局正辦理民汐線捷運綜合規畫，因與已核定綜合規畫的汐東捷運、基隆捷運三計畫共用社后機廠，卻無法容納所有營運需求，擬增設八堵機廠建議，昨晚在基隆開公聽會，擬將社后機廠的部分駐車需求及維修功能移至八堵機廠，擬採捷運聯合開發取得捷運設施用地。地方盼能引進住商共構規畫，促進八堵周遭區域的機能發展。

民汐線捷運綜合規畫基隆場公聽會昨晚在國立基隆高中舉行，由新北市捷運局副局長鄭智銘主持，立委林沛祥、基隆市副市長邱佩琳、交通處長王圳宏等人出席，也有不少暖暖居民參加。

民汐線捷運綜合規畫簡報說明，目前新北市捷運局正辦理捷運民生汐止線台北市段大稻埕－東湖綜合規畫，因民汐捷運（21列車）與已核定綜合規畫的汐東捷運（3列車）、基隆捷運（20列車）三計畫共用社后機廠時，社后機廠將無法全部容納三項計畫的營運需求，民汐捷運綜合規畫提出增設八堵機廠建議，將基隆捷運在社后機廠的部分駐車需求及維修功能移至八堵機廠。

基隆市政府交通處長王圳宏在會中表達，目前以核定的基隆捷運綜合規畫計畫，持續推動，如後續決定必須在八堵增設機廠，基隆市的立場是要以市民的最大利益為前提。

議員連恩典表示，對八堵增設機廠樂觀其成，希望採取共構的方式引進住商空間，帶動周遭整體開發與發展。

議員陳冠羽說，基隆捷運綜規將八堵站訂為「水岸優質住宅社區」，將帶動暖暖八堵、八中社區一帶發展，但八堵機廠憑空出現，占地約1.75公頃，未來社宅、公共空間的設置，以及客運台鐵捷運等三種運具的轉乘規畫將受影響，整個捷運八堵站的規畫方案及開工，恐怕需等待民生汐止線2到3年綜規報告核定後才能定案。

陳冠羽表示，公聽會難以釐清八堵機廠將對八堵捷運站造成的實質影響，希望中央及地方務必遵循基捷綜合規畫落實內容，保障基隆市民大眾利益。

立委林沛祥則指出，針對基隆捷運第二階段八堵到基隆的可行性評估，他會全力監督並協助中央政府與基隆市政府合作，以加快推動和完成評估工作，讓基隆市的交通發展更加便捷和完善。