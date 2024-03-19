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霸凌會被吃案？ 教育部：可自選調查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「進入霸凌調查程序後，當事人可選擇調和或調查，案件不會輕易被河蟹掉！」教育部主任秘書廖興國19日於公聽會指出，新的霸凌防治準則將不會強制霸凌案件調和先行，也會增加更多輔導機制。如果地方政府有更好的機制也可繼續維持。學生代表則呼籲，調和者不要煽動當事人情緒，還有資料也要有保存時間。

高雄有府級機制

教育部將修正《校園霸凌防治準則》，民進黨立委蘇巧慧19日邀集教育部、地方政府與學者專家召開公聽會。會中高雄市政府研考會副主委何宜綸指出，高雄市針對特殊案件有府級機制，還會邀請律師、精神科醫生與教育專家組成獨立調查小組，並針對個案撰寫調查報告，這個機制能否在新的準則中續存？

高雄市校園霸凌調查小組委員羅于傑（學生代表）則表示，調和過程中，希望委員不要煽動當事人的想法，且調和者若有不適任者，應該有汰換機制。調查小組委員林序指出，且調查過程全程錄影錄音，相關檔案保存多久可進行複查需要規範，以利逐字稿與錄音檔若有不符時可事後進行追查。

自由選調查或調和

對此，教育部主任秘書廖興國回應，學校在調和或調查程序中會先成立審查小組，並由固定3人處理，以利累積判斷的受理經驗，審查小組一致同意不受理才不受理。另外，《校園霸凌防治準則》第24條規定，可自由選擇霸凌進入調和或調查程序，雙方同意才進入調和，若一方要調查也可進入調查。

對於高雄的府級機制，廖興國說，是可以並存的，另外，霸凌的陳情窗口也將會回到學校接受陳情的機制，並上報主管機關，解決取消申復制度後，集中往地方教育局申訴的狀況。針對輔導先行的部分，廖興國說，準則第8與33條都有增加輔導規定，不會那麼注重行政程序調查。

校外也可處理

針對體育教練、補習班等校外狀況，廖興國說，因為是師對生，因此會採用《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》規範，教師若設霸凌成案，未來最嚴重恐遭解聘，全部都進入「師對生」的處理程序，而錄音資料也會保存3年，並提供準則適用手冊、調查報告格式給各級學校參考。

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教育部 機制 霸凌

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