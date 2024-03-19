釣魚台紀錄片《重返無人島》 3月21日清大登場

釣魚台教育協會為紀念保釣運動50周年而籌畫的紀實短片《重返無人島》，將於本周四（21日）下午1點半至3點半於新竹清華大學圖書館清沙龍放映，是該部紀實影片的大學校園首映。釣教協創會理事長、《重返無人島》監製陳美霞力邀民眾觀影，並表示該部紀錄片她看了不下10次，「每次都很感動！」

釣教協將於放映會後安排座談，由釣教協常務理事謝小芩主持，陳美霞、釣教協理事張釗維、釣教協理事長傅崐成、釣教協常務理事林月英擔任與談人。

《重返無人島》中所謂的「無人島」指的就是釣魚台，是南方澳漁民一直以來對釣魚台的稱呼。片中從漁民的視角出發，片長約28分鐘，記錄釣魚台這片洶湧海域的地理環境、豐富的漁業生態，不但餵養了南方澳無數的漁業家庭，也帶來來自大自然及人為的風險；而半世紀以來，南方澳漁民更為了捍衛釣魚台主權與漁權而拚搏。導演張釗維以「拚生活」、「拚生命」、「拚尊嚴」三種層次逐漸展開，期待喚醒台灣社會保衛釣魚台的意識和責任。

陳美霞說，《重返無人島》她已經看過不下10次，每次都感動不已，不少朋友也表達「屢看不膩」，因此她很期待3月21日在清華大學圖書館清沙龍，和民眾一起再看一次。

報名方式：線上/現場報名

梅花新聞網