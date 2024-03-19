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環保終身成就獎！謝和霖關注廢棄物 吳麗慧著重教育

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧。圖／吳麗慧提供
彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧。圖／吳麗慧提供

「台灣環境保護終身成就獎」自2017年起開始頒發，以鼓勵對環保議題與生態保育運動推動及貢獻者。今年獲獎的謝和霖長期關注廢棄物處理議題，提倡簡樸生活；吳麗慧則認為，要從教育做起才能真正落實環保。

全國NGOs環境會議籌備委員會今在立法院舉辦「2024台灣環境保護終身成就獎」頒獎典禮。擔任審查主席台灣蠻野心足生態協會主任楊士慧表示，此獎主要鼓勵並肯定資深環保人士的付出與貢獻，以及對環保議題長期推動有傑出成就者，獲獎資格須從事環境與生態保育運動20年以上，有特殊貢獻者。

今年獲獎吳麗慧為國中退休老師，被稱為彰化的環保媽祖婆，於1987年促成台灣環境保護聯盟彰化分會成立，並正式立案彰化縣環境保護聯盟，目前為聯盟現任理事，長期在彰化捍衛環境與生態，迄今已37年。她認為，環境保護不是口號，要從教育做起，環境保護才能真正落實。

今年73歲吳麗慧參與許多環保行動，包含基地台電磁波輻射危害宣導與檢測、爭取劃設水質水量保護區、PM2.5空汙危害與宣導、反農地工廠、反六輕擴建、反廢棄物填海造陸、反高汙染工業區開發案等，也抗爭成功許多開發案，如國光石化案、彰化市台化案、大城產業園區等。

另一位為看守台灣協會秘書長謝和霖，是國內環保團體中從事「廢棄物汙染」議題的專業工作者，其化工研究的學經歷背景，讓他在推動議題時，更擁有來自科學分析的權威性，曾參與反焚化爐與零廢棄運動，發起反PVC運動，倡議簡樸生活，批判回收體制問題，事廢再利用問題。

謝和霖引領零廢棄政策促使環保署調整焚化爐政策方向，提出「垃圾處理方案檢討與展望」，制定零廢棄目標，鼓勵各地設置廚餘處理設施，提昇垃圾回收率；另也參與反焚化爐運動總共停止了十座焚化廠的興設，以及發起反PVC運動。

「台灣環境保護終身成就獎」自2017年起開始頒發，獲獎者包含施信民、徐仁修、陳秀惠、陳椒華、歐瑞耀與賴芬蘭（歿）；2018得主為文海珍、高成炎；2019年得主為黃安調、洪輝祥；2020年得主為張豐年、方儉、徐世榮；2021年得主黃煥彰；2022得主為陳曼麗、洪箱；2023年得主為吳文通、楊貴英、黃提源。

看守台灣協會秘書長謝和霖。圖／謝和霖提供
看守台灣協會秘書長謝和霖。圖／謝和霖提供

廢棄物 運動

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