立榮假期推出早鳥優惠 馬祖藍眼淚季3天2夜不到五千元

澎湖花火節今年宣布與熱門動漫「航海王25周年」合作，吸引不少動漫迷前往，立榮假期現在更推出馬祖/澎湖春夏早鳥優惠，即日起至3月31日止，訂購4月1日至8月31日之間出發的機加酒組合，輸入折扣碼「UNIB2024」立享95折。澎湖花火節期間3天2夜機加酒每人最低新台幣5,261元起；馬祖藍眼淚季期間3天2夜機加酒每人4,765元起，更多優惠可上立榮假期官網查詢優惠。

立榮航空表示，本次澎湖縣府除了與知名動漫「航海王」聯名合作，還特別邀請曾創作世博會閉幕煙火的義大利團隊、操刀法國國慶與摩洛哥皇室婚禮煙火的法國團隊、來自捷克的歐盟知名煙火表演團隊打造煙火音樂劇盛宴，讓旅客有機會觀賞到各式多采多姿的煙火藝術，讓澎湖夜空增添絢爛。

立榮航空指出，3至6月是觀賞馬祖藍眼淚最佳季節，被CNN評選此生必看美景，除此之外，馬祖還有世界唯二的方塊海、暗夜下的星空等奇景；北竿大坵島獨特的生態環境與島嶼條件，登上大坵島觀賞梅花鹿。還能隨著季節更替參與當地生態之旅，5至9月《海上遊船看東引‧地質賞石趣》，7至8月《海上尋訪燕鷗保護區追尋神話鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗》。

此外，為便利南部旅客前往馬祖旅遊，立榮航空與台灣高鐵共同推出「玩轉馬祖卡蹓趣」，內含高鐵來回車票及立榮航空松山-南/北竿來回機票，及南/北竿民宿住宿，旅客可搭乘高鐵快速到達台北，再由松山機場搭乘立榮航空，輕鬆前往馬祖。結合國內線航網最完整、航班最密集的立榮航空，立榮假期提供線上機加酒訂購服務。