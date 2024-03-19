反核一核二繼續延役 民團發起聯署將邀侯友宜及64位民代參與

立院國民黨團1月23日表示，將推動核電廠延役法案。全國廢核行動平台今早在新北市政府門口開記者會，批評為老舊核電開後門解套，是讓新北市民承擔老舊核電的高風險及核廢威脅，將邀請新北市長侯友宜與64位新北市市議員簽署「反對老舊核電廠延役」連署，呼籲為選民嚴謹把關，捍衛新北市民的安全。

新北市有核一跟核二廠，目前除役中。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，侯友宜2018年稱「要先處理核廢料再談其他問題」，去年選總統時，卻變成支持核電延役，如今選舉已結束，要求侯友宜表態反對老舊核電延役，並在新北推動節能及選址適當的儲能、再生能源，滿足能源需求。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美說，核一、核二廠機組已老化，未來是否有零件可汰換都是問題，2014年核一廠一號機發現其中1束燃料組件有把手鬆脫情形，核二廠一號機、二號機都曾發生過錨定螺栓斷裂事件，在全球都是首例。就算要核電延役，該做的安全審議不能少。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核一、核二已進入除役階段，且燃料冷卻池爆滿，若無法解決，就不可能延役發電。在尚未確定核廢料如何處置前，就草率延役核電，恐使核廢料長留新北市，新北的民代與市長應站出來反對，核電廠是否延役應以安全為最優先考量，而非由政治決定。

市府由消防局簡任技正黃弟勝代表接下陳情書。新北市核安監督委員會表示，新北市對於境內的核電廠，秉持一致的態度與立場，無論是核電廠重啟或者延役，都需經過各方面專業安全評估。