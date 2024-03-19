印度咖哩香料粉驗出治癌農藥 48公斤全數遭食藥署退運銷毀

衛福部食藥署今天公布，印度出口的「MDH咖哩香料粉」，檢出致癌農藥「環氧乙烷」167.8ppm，共計48公斤全數退運或銷毀，輸入業者是近半年首次違規，邊境檢驗強度將從2%至10%的一般抽批，調高為20%至50%加強抽批。

食藥署副署長林金富說，奧姆國際有限公司從印度進口的「MDH咖哩香料粉」，含致癌農藥「環氧乙烷」167.8ppm，依規定為不得檢出，8箱共48公斤全數退運或銷毀，輸入業者是近半年首次違規，邊境檢驗強度將從2%至10%的一般抽批，調高為20%至50%加強抽批。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，環氧乙烷為一級致癌物，證實會使人類致癌，環氧乙烷在工業、醫療上可以做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，不過我國農業部並未允許該款農藥使用。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格品項共9件，分別越南出口調味湯粉；韓國出口冷凍柚子皮切絲、冷凍柚子果泥；印尼出口月桂葉、椰子糖塊；印度出口咖哩香料粉；日本出口生螢烏賊；烏克蘭出口高梁；阿根廷出口鮮蒜頭。