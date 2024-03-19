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無尾熊「金剛狼」染病體重下降 園方曝病況好轉復健中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「金剛狼」在隔離舍安養時保育員特別規畫了單獨安全日光浴的空間。圖／北市動物園提供
「金剛狼」在隔離舍安養時保育員特別規畫了單獨安全日光浴的空間。圖／北市動物園提供

北市動物園無尾熊「金剛狼」去年遭診斷感染「隱球菌症」出現流鼻水、體重下降等狀況，園方為求謹慎，將金剛狼移動到二館的隔離舍居住，並量身打造治療環境，經過保育員與醫療團隊照料，已逐漸好轉，但由於治療期間活動力不足，近日讓金剛狼到戶外「復健」，攀爬較高的棲架，

園長諶亦聰表示，「金鋼狼」在2022年夏天曾被發現有流鼻水、打噴嚏等疑似過敏症狀，經保育員與獸醫治療及改善環境後，症狀在冬天慢慢消失，但去年春天保育員再次發現金鋼狼開始流鼻水，8月底更出現體重下降，糞便外觀、大小及數量皆出現變化，在檢查後，確診「隱球菌症」，是一種無尾熊身體免疫力較差時，會藉由尤加利樹上潛在的黴菌病原引發，肌肉的生長。

園方為了方便後續觀察、照養及治療，將金鋼狼移動到二館的隔離舍居住，並為金鋼狼量生打造環境，設計容易攀爬矮棲架、容易取食位置的按樹葉桶、地面鋪設特軟墊防摔，更在無尾熊館能曬到太陽的小角落，打造一個可以單獨安全日光浴的空間。

園方說，治療過程裡保育員每天都會清洗每一塊軟墊、更換用過毛巾，依照獸醫指示餵藥等日常醫療，也密切監控並記錄體重變化及糞便性狀，更擔心金鋼狼桉樹葉採食量不足，團隊每日還要餵食代奶以補充約10~15%所需的熱量及部分的粗纖維。

園方表示，截至3月初，金鋼狼體重穩定維持在7.5公斤上下，桉樹葉採食及糞便狀況良好，雖然體重穩定了，但金鋼狼的體態評分仍因為治療期活動量不足無法進步，經醫療團隊討論後，開始讓牠慢慢練習使用戶外攀爬難度較高的棲架，並藉由增加一些運動來刺激肌肉的生長。

園方表示，截至3月初，金鋼狼體重穩定維持在7.5公斤上下，桉樹葉採食及糞便狀況良好。圖／北市動物園提供
園方表示，截至3月初，金鋼狼體重穩定維持在7.5公斤上下，桉樹葉採食及糞便狀況良好。圖／北市動物園提供
「金鋼狼」日前感染「隱球菌症」在保育員及醫療團隊努力找顧下逐漸好轉。圖／北市動物園提供
「金鋼狼」日前感染「隱球菌症」在保育員及醫療團隊努力找顧下逐漸好轉。圖／北市動物園提供

團隊 無尾熊

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