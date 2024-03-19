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國道服務區車位剩餘狀態 高公局App即起3燈號顯示
國道服務區一向是用路人行旅休憩的補給站，高速公路局現於「高速公路1968」App精進服務區資訊展示方式，透過3種不同顏色燈號區分服務區車位剩餘狀態，並顯示充電樁動、靜態資訊，整合服務區內CCTV影像，供用路人隨時掌握服務區停車狀況。
高公局表示，國道服務區為民眾長途旅程中，休息、用餐、加油或充電重要場站，為利民眾能即時查詢服務區各項資訊以完善行程規劃，已將各服務區車位剩餘狀態，透過以綠、橙、紅燈號即時呈現，也將同一服務區內CCTV影像整合於同一頁面，供用路人瀏覽服務區停車場即時影像。
另外，高公局指出，隨著國道服務區電動車充電站陸續建置啟用，也於1968App整合動、靜態停車及充電樁資訊，供用路人隨時查詢各服務區充電樁位置、可用充電樁車位數量、營運廠商及費率等資訊，免除電動車駕駛里程焦慮。
高公局也提醒，此次清明節連假匝道封閉管制措施，前2個周六（3月23日、30日），時段性封閉國5部分南向入口，4月4日、5日時段性封閉國1及國5部分南向入口，4月6日、7日時段性封閉國1及國3部分北向入口。
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