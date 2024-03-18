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吃原味、玩在地 農村廚房、小旅行玩出台灣味

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
透過農村廚房，以在地食材製作的料理。圖／讀者提供
透過農村廚房，以在地食材製作的料理。圖／讀者提供

你採過海菜嗎？割過竹筍嗎？做過烏魚子嗎？台灣休閒農業發展協會推動以食材旅行為主軸的「農村廚房」旅遊體驗，全台現有17家農場具有「農村廚房」創新遊程；台休農最近出版《農村廚房，旅行中》全書超過12萬字，深度報導17家農村廚房，帶著書就能輕鬆玩出台灣味。

農村廚房講求原味與在地食材，台休農協會以宜蘭冬山良食農創園區為例，外地遊客全程搭乘大眾交通工具，第一站搭火車到宜蘭市，由GrendPapa少年阿公-方子維導覽「來宜蘭迺菜市場」帶大家逛南北館傳統市場，見當地小農自種自售新鮮蔬果、到青草藥舖感受迷人氣味、帥哥型男傳承二代油飯、手工烙製的春捲皮拿在手裡仍有餘溫與麵皮香。

再回火車站搭區間車，轉往最美高架火車月台之稱的冬山火車站，下車步行抵達由老穀倉改建的「冬山糧食農創園區」，這裡是重要的物產推介平台，園區還設立農村廚房。

台休農表示，遊客到農場採摘蔬菜，動手做料理，食材故事讓在地的素馨紅茶、七葉蘭香米、木耳飲、香魚、文旦柚等農物產更多元；特別是宜蘭稻米一年一收，品質優，宜蘭香魚產量佔全台90％以上，「魚米之香」不只是冬山鄉食材，透過農村廚房帶給全國旅人美好體驗。

台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏說，農村廚房旅行體驗「六味」，從原味切入農場新貌、鮮味認識特色食材、美味領略農村料理、在地味了解伴手特產、新滋味感受傳統與創新的烹調與品嘗、人情味讓人感動的農場主人故事。

游文宏表示，《食農教育法》通過後賦予食農教育法源依據，「食材旅行」是主題旅遊，「農村廚房」是生活體驗，當全球在地化成為趨勢，「越在地，越國際」成了顯學；農村廚房遊程把食農教育轉化成輕鬆的「享在地、食當季、玩中學」，盼在參與者心中種下一顆農業種子。

想要進一步了解，甫上市《農村廚房，旅行中》全書超過12萬字、400張照片及手繪圖，深度報導台灣17家最新的農村廚房，附上各農場主人提供奉茶有禮兌換券，包括住宿、遊程、餐飲優惠，特色點心、飲品、農特產品招待，更多資訊可參考台灣休閒農業發展協會網站。

南北館市場賣麵龜、「咔哩咔哩」點心與雙胞胎的老攤商。記者戴永華／攝影
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北館市場小巷弄裡的商店林立，很有日本街店fu。記者戴永華／攝影
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經由「少年阿公」方子維（左）導覽解說，傳承第二代的師哥型男老闆，開心與客人分享油飯。圖／讀者提供
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運用當季的在地食材，遊客在「農村廚房」體驗製作美味料理。圖／讀者提供
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全台最美的高架火車月台「冬山火車站」，造型像瓜棚，是宜蘭的網拍熱點。記者戴永華／攝影
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體驗農村廚房，自己動手採摘蔬菜做料理。圖／讀者提供
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廚房 食材 食農教育

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