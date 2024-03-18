快訊

成功高中校長遴選2人報名 「她」出線成百年來首位女校長

去年六都十大交易熱區 北市全軍覆沒、桃園這兩區登買氣王

遭爆對銀行行員耍大牌 董至成發出正式聲明澄清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國14％行政區未設置機車定檢站 環境部擬放寬限制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
機車定檢自1997年實施以來首度調升，將從80元調整至100元。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／台中市環保局提供
機車定檢自1997年實施以來首度調升，將從80元調整至100元。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／台中市環保局提供

環境部預告修正機車檢驗站相關草案，修正重點包含機車排氣檢驗站補助費用提高、放寬偏遠地區機車檢驗站設置、強化機車排氣檢驗站管理等，環境部表示，全國有14％地區尚未設置機車定檢站，因此修正草案以放寬設置限制，另也強調，機車定檢費用是從空汙基金支出，對車主沒有影響。

環境部今天召開「機車排放空氣汙染物檢驗站設置及管理辦法」部分條文修正草案研商會議，環境部大氣司長張順欽說明，修正草案是考量檢驗補助費多年未調整基本工資、原物料及物價均已調整、全國368個行政區14％未設置機車排氣檢驗站，但偏遠地區民眾無法順利檢驗機車排氣、為維護機車排氣檢驗站資料傳輸系統更安全，以及近年機車排氣檢驗站管理仍有未完善處理改善等。

張順欽表示，修正重點包含在未設置機車排氣檢驗的行政區或車輛登記數密度低於全國平均人口密度三分之一的偏遠地區，可放寬營業面積35平方公尺以上限制，明定規範檢驗區不得設置在人行道、騎樓及防火巷等估共空間，場地變更前也須報主管機關，另外檢驗區禁止堆放雜物或挪為他用。

張順欽指出，機車定檢補助給檢驗站的費用提高至每輛100元；處分規定部分，若檢測人員惡意違規檢測，包含以他車檢驗、檢驗中催加油門、提早插／拔桿、檢驗中調修、合格後調修致品質劣化等或是涉貪汙行為者，得註銷資格，1年內不得再登錄，並撤站3年。

會中新北市機車公會提及，目前每個檢測人員只能待在一間檢測站，希望能放寬允許同一縣市內，讓檢測人員能在1個檢測站以上間協助民眾做機車定檢；張順欽回應，目前沒有硬性規定檢測人員只能待在同個檢測站，但考量工時須依照勞基法規定，未來可將此納入修正意見並設計適當機制。

人行道 環境部

延伸閱讀

蘇丹紅辣椒粉風波 環境部：去年進口量101克用於實驗室

加嚴SRF管制！廠商須增設空汙防制設施 草案上半年預告

印尼豪雨引發土石流奪至少10命 沖垮8橋梁、淹沒逾2萬戶住家

板橋第2座運動中心動土 新莊等3區也規劃增建

相關新聞

交通部通過可行性研究 砸9.8億增設台65新莊二南下匝道

台65線新莊二南下匝道出口接新莊主幹道中正路，尖峰時段無法消化下匝道及中環路車流，常回堵匝道約500公尺，未來塭仔圳重劃...

全國14％行政區未設置機車定檢站 環境部擬放寬限制

環境部預告修正機車檢驗站相關草案，修正重點包含機車排氣檢驗站補助費用提高、放寬偏遠地區機車檢驗站設置、強化機車排氣檢驗站...

佔著停車格不走該等嗎？ 內行人教1招避糾紛

台灣地狹人稠，尤其都會區車位更是一位難求。一名網友在「Mobile 01」透露，自己曾多次遇過故意佔位不走的駕駛，每當他在一旁等到受不了時，對方就會立刻將車開走，納悶提問「各位有遇過類似的情況嗎？」

《藍委交通建設提案分析2-2》高鐵加碼拚環島 恐擱置快鐵計畫

環島高鐵計畫付委，未來高鐵除了宜蘭站與屏東站，更要連結花蓮台東！但此案在交通專家看來，很像在畫大餅。因為針對東部交通，政府早就表示要打造全台一日生活圈，交通部2020年政策白皮書就提到「西高鐵，東快鐵」的規劃，也祭出花東鐵路雙軌電氣化的計畫，但因各種困難趑趄不前。

《藍委交通建設提案分析2-1》國道六號要東延 成本與難度是挑戰

國道六號東延近日在立法院一讀通過，但交通部擔心，工程要耗費國庫8千億，施工期亦長達38年！立法院近日一讀通過《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》，希望能將國道六號從埔里東延到花蓮，但交通部指出，由於需通過中央山脈，地質條件困難，且橋墩恐高達1百米，工程難度非常高。前交通部高層官員受訪時則直言，國道東延根本是有政治目的的假議題。

要業績還是滿足服務？書店對百貨商場的加減分

曾經走了誠品、淳久堂、金石堂、紀伊國屋等眾家書店的天母，近日黃色招牌字體的金石堂書店重新在大葉高島屋亮起，讓不少在地人感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。