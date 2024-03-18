《藍委交通建設提案分析2-2》高鐵加碼拚環島 恐擱置快鐵計畫

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

環島高鐵計畫付委，未來高鐵除了宜蘭站與屏東站，更要連結花蓮台東！但此案在交通專家看來，很像在畫大餅。因為針對東部交通，政府早就表示要打造全台一日生活圈，交通部2020年政策白皮書就提到「西高鐵，東快鐵」的規劃，也祭出花東鐵路雙軌電氣化的計畫，但因各種困難趑趄不前。

環島高鐵不是夢

國民黨立法院黨團總召傅崐萁於立法院提出「環島高速鐵路建設特別條例」。對此，國民黨團15日更發出甲級動員令，在藍委支持下順利一讀，並交付委員會審查。

傅崐萁表示，總統蔡英文曾說「區域平權」，更承諾解決花東交通不便；立法院長韓國瑜競選總統時，曾提出環島高鐵路網；而行政院長陳建仁也贊成花東交通建設，希望朝野共同建設台灣，不要抹黑。

目前高鐵規劃向北延伸至宜蘭，預估最快可以在2025年開始動工、 2030 年完工通車；向南延伸至屏東，初估完工日期是2031年。交通部長王國材談到宜蘭高鐵站址時曾表示，站址還需考慮未來路線的延伸，工程技術只會越來越強，強調「環島高鐵不是夢」。

但有退休交通部高層官員就指出，高鐵到宜蘭就已經是亂來，不僅沒有那麼多乘客，更無法解決存在已久的交通問題。

成本效益需考量

但除了環島高鐵之外，交通部於2020年就曾規劃「西部高鐵、東部快鐵」的計畫，將臺鐵東部幹線既有路廊升級，包括更換軌距、立體化設施，搭配電氣化與雙軌工程，將鐵路時速提高至160公里。目的是將臺北市至花蓮縣間及高雄市至臺東縣間的鐵路行駛時間都縮短至90分鐘以內。

前交通部高層官員感嘆說，過去交通部就一直有評估，「可行性很低」，牽涉到生態、環境等問題，就算法律通過的話，執行層面也會遇到地質調查、預算編列等問題，可能最後「搞二十年也不會出來」。

至於「環島高鐵」與「西部高鐵、東部快鐵」的比較，該高層官員也指出，高鐵與快鐵難以並存，應優先考量高鐵與快鐵的分工。另有專家也指出，高鐵建設延伸要考量經濟效益，其實更應該優先關注花東鐵路雙軌電氣化，未來再審慎評估高鐵延伸的可能性。







【更多精采內容，詳見 】