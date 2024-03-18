佔著停車格不走該等嗎？ 內行人教1招避糾紛
台灣地狹人稠，尤其都會區車位更是一位難求。一名網友在「Mobile 01」透露，自己曾多次遇過故意佔位不走的駕駛，每當他在一旁等到受不了時，對方就會立刻將車開走，納悶提問「各位有遇過類似的情況嗎？」
原PO以「等別人車位，但別人故意不出來」為題稱，他在路邊停車或停車場時，經常遇到車主上車後，佔著車位不走，自己只好在一旁閃黃燈並等待5至10分鐘，但對方卻無動於衷。
原PO表示，每當他受不了準備駕車駛離，對方就會在下一秒離開車位，讓他當下無奈心想「哇，真的是好巧呢」。他坦言，自己感覺該行為是駕駛不想讓他人停車，故意佔著車位不走，納悶提問「各位有遇過類似的情況嗎？」
貼文底下，不少網友分享類似經驗，「路邊停車格偶爾會遇到（那種人），路上百百種人，遇到就認了…」、「遇到很多次啊！」、「遇過，但我是旁觀者」、「遇過上車了，以為會開走，結果與他的女朋友在車上吃吃喝喝」。
還有人分析駕駛不將車輛立即開走的原因，「不開走的原因太多了，老爸上車等老婆、小孩走累了回車上休息一下、買了東西沒地方坐只好回車上吃、回到車上整理車內，還有其他更多你想不到的理由」、「說不定駕駛只是先上車，其他人還沒到，不過如果我沒馬上要走，都會先揮手告知等待的車輛」、「如果是陌生的地區，看地圖、開導航也要時間吧」。
許多駕駛則建議，不確定對方是否要將車輛開走時，可以禮貌的詢問車主，或輕按喇叭知會，而若是自己在上車後未打算立即離開，則可以向等待的車輛揮手致意。
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