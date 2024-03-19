修杰楷無預警秀「新歡」？大讚「舒適、柔軟」，想一起去旅行！

「戲劇男神」修杰楷突破自我無極限！繼去年轉戰幕後擔任製作人後，修杰楷在運動方面也交出亮眼的成績單，不只在100分鐘內跑完21K半馬，今年更預計要挑戰42K全馬，他說：「有強壯的身體，才有強大的心靈。」最近修杰楷還多了一個「親密夥伴」adidas SUPERNOVA，讓他大呼：「每天相處最久的不是太太，而是這雙超好穿的新鞋。」

修杰楷日前出席adidas SUPERNOVA新品發布會。 (圖／adidas提供)

與跑鞋對話，感受每一步「舒適」軟實力全新上市的adidas SUPERNOVA主打「超越舒適」，修杰楷特別喜歡它後跟的枕型設計，柔軟如枕頭般包覆腳踝，舒適性高，而且完全不咬腳。他表示，自己平時會遵循跑步訓練菜單，一次跑上2、3個小時，所以鞋子的包覆性、支撐力對他來說很重要。

此外，adidas SUPERNOVA採用全新泡棉中底科技，精準調校泡綿密度，柔彈且具支撐性，修杰楷形容：「它讓我跑中長距離時，不會感到有壓力，回彈時可以即刻感覺到它軟Q的程度，讓我每一步都更有力量。」

adidas SUPERNOVA採用全新泡棉中底科技，柔彈且具支撐性，修杰楷推薦跑者去感受adidas SUPERNOVA每一步回彈的力量。 (圖／adidas提供)

長時間跑步，腳容易腫脹、流汗，如果鞋子透氣功能不夠好，可能會造成腳部的負擔，也會影響運動表現，因此修杰楷非常重視鞋子的透氣性，adidas SUPERNOVA採用輕量化的工藝網布鞋面，流汗也不怕悶熱，修杰楷說說：「要選對的鞋，才能陪你跑更久。」

adidas SUPERNOVA男鞋款(左)和女鞋款(右)，適合情侶一起穿、一起跑。 (圖／吳彥鋒 攝影)

跑步界教官：「跑步是一個沒有藉口的運動」平時修杰楷喜歡在清晨的時候到大稻埕跑步，他認為跑步是和自己對話的最佳時機，也是很好的紓壓運動。近期他也收了第一位跑步學員——鬼鬼吳映潔，吳映潔直說修杰楷是個嚴格的「教官」，在運動方面標準很高，她認為adidas SUPERNOVA女款鞋針對女性腳型設計，提供後跟緊密的支撐，對跑步新手非常友善，而且外型時尚，逛街也能穿，「很適合『下半身失蹤』的穿搭風格！」

修杰楷向跑步新手吳映潔指導跑鞋舒適的秘訣。 (圖／吳彥鋒 攝影)

修杰楷也鼓勵跑步新手一開始不要給自己太大壓力，選擇體力能夠負擔的路線、搭配自己喜歡的音樂，就能輕鬆踏出第一步。他說：「我很喜歡跑步，因為跑步是一個沒有藉口的運動，不需要有隊友，沒有場地限制，只要換雙跑鞋，隨時都能跑起來。」

運動、騎車都OK，旅遊必備的好走鞋以前去旅行時，修杰楷都會另外帶一雙跑鞋，一有機會就用跑步來認識城市，享受和開車不同的視野，現在有了adidas SUPERNOVA，無論走路、跑步或是騎單車，它都能駕馭。修表示：「我之前去法國，會繞著巴黎鐵塔跑步，欣賞各種角度的鐵塔，去日本旅行也會走很多路，旅行真的需要一雙好穿、好走又能跑的鞋。」

修杰楷今年的生日願望，就是希望能給自己3天的獨旅時光，他想要自己開露營車，帶著腳踏車和跑鞋，體驗冒險、隨性的感覺。「當然，一定會穿著它去！」

修杰楷旅遊必備一雙好穿、好走又能跑的adidas SUPERNOVA。 (圖／吳彥鋒 攝影)

此次adidas SUPERNOVA系列共推出兩款跑鞋：SUPERNOVA RISE全掌採用DREAMSTRIKE+中底科技，並搭載SUPPORT RODS人體工學仿爪型結構，精準支撐足底不同部位，讓每一步更加穩定；SUPERNOVA STRIDE則是在前掌採用DREAMSTRIKE+中底科技，搭配EVA中底，提升鞋款整體的滾動流暢性，給予跑者超越舒適的新體驗！adidas SUPERNOVA針對運動通勤族設計，比一般跑鞋更舒適柔軟，能支援各式生活情境。有了adidas SUPERNOVA，運動、生活不用二分，一雙就搞定！

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