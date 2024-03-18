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受虐浪浪 靠著他們的愛治癒Moto身心

梅花新聞網／ 陳素貞/台北報導

阿諾在很小的時候受虐，嘴上還留著深深的疤痕。圖/傅媽媽提供

多年前，在802高雄國軍總醫院剛下大夜班的護士傅小姐，在外科診間外發現一隻受虐又瘦骨嶙峋的小浪浪，牠的嘴巴上還有被人用很寬的橡皮筋綁住的痕跡。於心不忍的傅小姐，就把浪浪帶回了屏東潮州的老家照顧，沒想到這個善舉，讓全家人和浪浪結下了深厚的感情。

當時幼小的浪浪被取名為Moto ，傅媽媽馬上帶著牠去看獸醫。幸好，除了受虐過導致身體虛弱之外，沒什麼大的傷病，全家人才放下心來。

剛開始，受虐過的浪浪自我保護意識極強，對待傅家以外的人和牠的同類都十分凶悍，看到路過的摩托車就追著大叫，就連大型的狼犬Moto也沒在怕的！

懂得報恩的Moto很黏著傅家人，如果傅爸傅媽出門訪友，牠也會出門找他們。有次剛好遇到曾經被他凶過的狼犬，比牠體重重大3倍的狼犬，居然自動躺在地上，做出求饒的聲音與動作！氣得狼犬的主人氣得很罵牠：「去照照鏡子，Moto那麼小，你還怕牠，你有一點點像狼犬的樣子嗎？太丟人了！哼！」

Moto有次跟傅家的朋友們一起去國小校園玩，牠還抓了一隻斑鳩鳥，叼回來想讓傅媽媽晚上加菜。傅家人其實很照顧Moto，出門旅遊、逛夜市時都有Moto的身影，就連過年，Moto過年也穿紅色衣服，脖子上還有祈福的紅包呢！

幸福的日子總是過得如此快，就在Moto14歲的時候，牠的脖子突然腫了一個大包，本以為是腫瘤，後來獸醫才確認是細菌感染，花了很多錢與心力，Moto的身體不見好轉⋯⋯。

說也奇怪，就在Moto要離開的那一天晚上，傅爸傅媽正在旅遊，傅媽媽在在房間一直咳嗽，卻依稀聽到狗狗的叫聲，隔天早上就接到電話，說Moto走了！

傅媽媽覺得，也許Moto是來告別的，或是來預告如果有來世，牠還願意繼續在傅家當隻幸福的狗狗。

 

梅花新聞網

家人 獸醫

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