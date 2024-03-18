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加強土方管理規畫 彰化漁港環差補正再審

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化縣政府規畫彰化漁港當離岸風機的運維碼頭，發展風機「一條龍」的服務。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣政府規畫彰化漁港當離岸風機的運維碼頭，發展風機「一條龍」的服務。記者簡慧珍／翻攝

彰化外海攸關離岸風電開發，彰化縣政府規畫彰化漁港作為離岸風機的運維碼頭，現正進行彰化漁港漁港航道及港池浚挖作業，但因計畫範圍北防風林區域須調整高程，土方填築量及暫置區有變化，因此提出環差。環委仍認為須加強說明土方管理規畫、提出增量管制措施及防風林復育植栽計畫，本案補正再審。

環境部今召開「彰化漁港開發計畫環境影響說明書第四次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議，本案位於彰化縣彰濱產業園區鹿港區西北側漁港用地，開發面積總計51.09公頃。

開發單位彰化縣政府說明近程計畫範圍仍有用地尚未填築，北防風林區域須調整高程；運維計畫因應實際填築需求，重新檢討整體土方填築量，變更後近程計畫需土量增至80萬6774立方公尺、運維基地需土量增至37萬428立方公尺。

彰化縣府表示，因工程經費等影響及後續工程仍有使用需求，且為避免土方內外運對區外造成影響，因此也規畫土方暫置區，其面積為3.5公頃、暫置高度為1公尺。

彰化縣府表示，土方運輸部分會加強工地管理，在工地出入口處設置臨時洗車台，所有工區車輛均需經洗車台清洗，並由現場監 工人員檢查認可後才能駛出工地，以減少運輸車輛捲揚之塵土。

若有臨時出入口而無法設置洗車台，則將裝設加壓沖洗設備，以確實清洗進出入車輛，避免工區內砂土透過車輛機具夾帶至工區外；另施工期間盡量避開交通尖峰時段，以防交通阻塞進而影響空氣品質

但多數環委認為開發單位對於土方管理規畫依然沒有說清楚，應具體量化填築作業區的浚挖土方暫置作業，含暫置區位、期程、乾燥暫置及力出水收集處理等規畫，並強化運輸機具及填築作業衍生揚塵逸散對鄰近敏感區的環境衝擊評估，研提具體管理管控機制及增量抵換措施。

環委也要求補充說明填築區防風林現況及具體防風林復育植栽計畫；生態部分，環委建議，開發單位應補充搜集鄰近範圍的海、陸域生態調查成果，強化施工、營運期間衍生空氣汙染物及噪音對鳥費生態的影響評估，並研提減輕措施，同時也要評估候鳥遷徙季避免施作或降低施工強度的可行性。

碼頭 空氣品質

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